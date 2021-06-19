https://ria.ru/20210619/samolet-1737665639.html
Самолет L-410
Самолет L-410 - РИА Новости, 19.06.2021
Самолет L-410
Самолет L 410 – двухмоторный самолет для региональных воздушных линий. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T09:22
2021-06-19T09:22
2021-06-19T09:22
жесткая посадка самолета в кузбассе
l-410
справки
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Самолет L 410 – двухмоторный самолет для региональных воздушных линий.Разработан в конце 1960-х годов чехословацким предприятием Let для эксплуатации на местных авиалиниях. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.Начиная с 1969 года, было построено более тысячи L-410 различных модификаций, более 800 из них попали в Советский Союз. После развала Советского Союза и СЭВ (Совет экономической взаимопомощи) в 1990-х годах спрос на самолеты L-410 упал, и темпы их производства снизились более чем в десять раз (с 50 самолетов в год до двух-пяти). В 2008 году 51% акций Let Kunovice (Aircraft Industries) выкупило российское общество "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК). В 2013 году УГМК приобрела оставшиеся 49% акций компании, доведя пакет акций до 100%.Самолеты семейства L 410 – это цельнометаллические турбовинтовые высокопланы, которые отличаются способностью работать в экстремальных климатических условиях. Самолет L 410 используется для авиаперевозок пассажиров и грузов на короткие и средние расстояния. Его отличительная возможность - эксплуатация в экстремальных климатических условиях с -50°C до +50°C, вариабельность оборудования с возможностью установки различных опций. Самолеты Л 410 служат эксплуатантам для коммерческих авиационных перевозок, правительственным институтам, неправительственным организациям, армиям и аэроклубам в странах всего мира. Широкий, овальный фюзеляж с объемом пассажирской кабины почти в 18 кубических метров предоставляет высокий уровень комфорта и позвoляет использовать самолет как в обычных рейсах, так и при выполнении специальных задач.Выпускаются следующие версии самолета: стандартный 19-местный пассажирский вариант; грузовой вариант для перевозки до 1700 килограммов груза; VIP-вариант; санитарный вариант, оборудованный носилками с крепежными поясами; скорая медицинская помощь с профессиональным медицинским оборудованием; парашютный вариант; фотограмметрический и патрульный вариант для поиска и спасения пропавших людей, действий во время стихийных бедствий, охраны государственной границы, мониторинга рыболовных действий.Самолеты семейства L-410 эксплуатируются в более 60 странах.Летно-технические характеристики L-410:Размах крыльев – 19,98 мДлина – 14,42 мВысота – 5,97 мМаксимальная взлетная масса – 6 600 кгМаксимальная посадочная масса – 6 400 кгМаксимальная масса без топлива – 6 000 кгМаксимальная полезная нагрузка – 1 800 кгМаксимальная крейсерская скорость – 405 км/ч Максимальная дальность полета (запас на 45 мин.) – 1500 кмМаксимальная эксплуатационная высота – 4 200 мЭкипаж – 2 пилота.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жесткая посадка самолета в кузбассе, l-410, справки
Самолет L 410
– двухмоторный самолет для региональных воздушных линий.
Разработан в конце 1960-х годов чехословацким предприятием Let для эксплуатации на местных авиалиниях. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.
Начиная с 1969 года, было построено
более тысячи L-410 различных модификаций, более 800 из них попали в Советский Союз. После развала Советского Союза и СЭВ (Совет экономической взаимопомощи) в 1990-х годах спрос на самолеты L-410 упал, и темпы их производства снизились более чем в десять раз (с 50 самолетов в год до двух-пяти). В 2008 году 51% акций Let Kunovice (Aircraft Industries) выкупило российское общество "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК). В 2013 году УГМК приобрела оставшиеся 49% акций компании, доведя пакет акций до 100%.
Самолеты семейства L 410
– это цельнометаллические турбовинтовые высокопланы, которые отличаются способностью работать в экстремальных климатических условиях. Самолет L 410 используется для авиаперевозок пассажиров и грузов на короткие и средние расстояния. Его отличительная возможность - эксплуатация в экстремальных климатических условиях с -50°C до +50°C, вариабельность оборудования с возможностью установки различных опций.
Самолеты Л 410 служат эксплуатантам для коммерческих авиационных перевозок, правительственным институтам, неправительственным организациям, армиям и аэроклубам в странах всего мира. Широкий, овальный фюзеляж с объемом пассажирской кабины почти в 18 кубических метров предоставляет высокий уровень комфорта и позвoляет использовать самолет как в обычных рейсах, так и при выполнении специальных задач.
Выпускаются следующие версии самолета
: стандартный 19-местный пассажирский вариант; грузовой вариант для перевозки до 1700 килограммов груза; VIP-вариант; санитарный вариант, оборудованный носилками с крепежными поясами; скорая медицинская помощь с профессиональным медицинским оборудованием; парашютный вариант; фотограмметрический и патрульный вариант для поиска и спасения пропавших людей, действий во время стихийных бедствий, охраны государственной границы, мониторинга рыболовных действий.
Самолеты семейства L-410 эксплуатируются в более 60 странах.
Максимальная взлетная масса – 6 600 кг
Максимальная посадочная масса – 6 400 кг
Максимальная масса без топлива – 6 000 кг
Максимальная полезная нагрузка – 1 800 кг
Максимальная дальность полета (запас на 45 мин.) – 1500 км
Максимальная эксплуатационная высота – 4 200 м
Материал подготовлен на основе информации открытых источников