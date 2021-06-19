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Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе
Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе - РИА Новости, 19.06.2021
Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе
Четверо пострадавших при крушении самолета в Кемеровской области находятся в тяжелом состоянии, еще 11 - в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор региона РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T08:14
2021-06-19T08:14
2021-06-19T08:19
жесткая посадка самолета в кузбассе
сергей цивилев
россия
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 19 июн - РИА Новости. Четверо пострадавших при крушении самолета в Кемеровской области находятся в тяжелом состоянии, еще 11 - в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев."По предварительным данным, погибли четыре человека, еще четверо в тяжелом состоянии, 11 - средней степени тяжести", - написал Цивилев в Instagram.
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жесткая посадка самолета в кузбассе, сергей цивилев, россия, кемеровская область, происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе
08:14 19.06.2021 (обновлено: 08:19 19.06.2021)
Губернатор Кемеровской области рассказал о состоянии пострадавших при крушении самолета