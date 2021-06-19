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Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе

Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе - РИА Новости, 19.06.2021

Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе

Четверо пострадавших при крушении самолета в Кемеровской области находятся в тяжелом состоянии, еще 11 - в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор региона РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T08:14

2021-06-19T08:14

2021-06-19T08:19

жесткая посадка самолета в кузбассе

сергей цивилев

россия

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 19 июн - РИА Новости. Четверо пострадавших при крушении самолета в Кемеровской области находятся в тяжелом состоянии, еще 11 - в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев."По предварительным данным, погибли четыре человека, еще четверо в тяжелом состоянии, 11 - средней степени тяжести", - написал Цивилев в Instagram.

россия

кемеровская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жесткая посадка самолета в кузбассе, сергей цивилев, россия, кемеровская область, происшествия