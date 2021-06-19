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Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе
Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе - РИА Новости, 19.06.2021
Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе
Вертолет со спасателями вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе, идут поисково-спасательные работы, сообщили РИА Новости в Сибирском авиационном... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T08:05
2021-06-19T08:05
жесткая посадка самолета в кузбассе
кемерово
промышленновский район
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 19 июн – РИА Новости. Вертолет со спасателями вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе, идут поисково-спасательные работы, сообщили РИА Новости в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.Ранее сообщалось, что самолет Л-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. По последним данным, погибли семь человек, 13 пострадали."Идут поисково-спасательные работы, вылетел туда вертолет со спасателями", - сказал собеседник агентства.
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жесткая посадка самолета в кузбассе, кемерово, промышленновский район, кемеровская область, происшествия
Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:05 19.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПожарно-спасательный вертолет Ка-32А на показательном тушении пожара
Пожарно-спасательный вертолет Ка-32А на показательном тушении пожара - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вертолет со спасателями вылетел на место жесткой посадки самолета в Кемеровской области

Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 19 июн – РИА Новости. Вертолет со спасателями вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе, идут поисково-спасательные работы, сообщили РИА Новости в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.
Ранее сообщалось, что самолет Л-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. По последним данным, погибли семь человек, 13 пострадали.
"Идут поисково-спасательные работы, вылетел туда вертолет со спасателями", - сказал собеседник агентства.
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
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В Челябинской области Ан-2 совершил вынужденную посадку
 
Жесткая посадка самолета в КузбассеКемеровоПромышленновский районКемеровская областьПроисшествия
 
 
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