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Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе
Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе - РИА Новости, 19.06.2021
Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе
Вертолет со спасателями вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе, идут поисково-спасательные работы, сообщили РИА Новости в Сибирском авиационном... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T08:05
2021-06-19T08:05
2021-06-19T08:05
жесткая посадка самолета в кузбассе
кемерово
промышленновский район
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 19 июн – РИА Новости. Вертолет со спасателями вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе, идут поисково-спасательные работы, сообщили РИА Новости в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.Ранее сообщалось, что самолет Л-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. По последним данным, погибли семь человек, 13 пострадали."Идут поисково-спасательные работы, вылетел туда вертолет со спасателями", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210605/posadka-1735756040.html
кемерово
промышленновский район
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жесткая посадка самолета в кузбассе, кемерово, промышленновский район, кемеровская область, происшествия
Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе
Вертолет со спасателями вылетел на место жесткой посадки самолета в Кемеровской области