https://ria.ru/20210619/samolet-1737659745.html

Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе

Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе - РИА Новости, 19.06.2021

Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе

Вертолет со спасателями вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе, идут поисково-спасательные работы, сообщили РИА Новости в Сибирском авиационном... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T08:05

2021-06-19T08:05

2021-06-19T08:05

жесткая посадка самолета в кузбассе

кемерово

промышленновский район

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 19 июн – РИА Новости. Вертолет со спасателями вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе, идут поисково-спасательные работы, сообщили РИА Новости в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.Ранее сообщалось, что самолет Л-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. По последним данным, погибли семь человек, 13 пострадали."Идут поисково-спасательные работы, вылетел туда вертолет со спасателями", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210605/posadka-1735756040.html

кемерово

промышленновский район

кемеровская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жесткая посадка самолета в кузбассе, кемерово, промышленновский район, кемеровская область, происшествия