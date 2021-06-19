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Следователи проверят информацию о "долевых рейдерах" в Москве
Следователи проверят информацию о "долевых рейдерах" в Москве - РИА Новости, 19.06.2021
Следователи проверят информацию о "долевых рейдерах" в Москве
Московские следователи проверят информацию о "долевых рейдерах" в столице, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:21
2021-06-19T14:21
2021-06-19T14:21
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Московские следователи проверят информацию о "долевых рейдерах" в столице, сообщается на сайте СК РФ.По данным ведомства, накануне в новостях на федеральных каналах показали сюжет о "долевых рейдерах" в Москве. Отмечается, что во время съёмок сюжета на съемочную группу напали."По факту мошенничества следователями подразделения ГСУ СК России по Москве организована процессуальная проверка. Кроме этого, следователи обратились к прокурору с просьбой передачи материалов о побоях журналистке в производство СК", - говорится в сообщении.Добавляется, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, ходе и результатах проверки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210618/moshennik-1737540350.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, происшествия
Следователи проверят информацию о "долевых рейдерах" в Москве
СК сообщил что, московские следователи проверят информацию о "долевых рейдерах" в столице