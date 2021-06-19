Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210619/revaktsinatsiya-1737712099.html
Минздрав выпустит рекомендации по ревакцинации на следующей неделе
Минздрав выпустит рекомендации по ревакцинации на следующей неделе - РИА Новости, 19.06.2021
Минздрав выпустит рекомендации по ревакцинации на следующей неделе
Минздрав на следующей неделе выпустит рекомендации по ревакцинации от коронавируса, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T17:30
2021-06-19T22:49
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737688650_140:481:2926:2048_1920x0_80_0_0_33dd113f2b426dd2b5c09b38bde7a56e.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Минздрав на следующей неделе выпустит рекомендации по ревакцинации от коронавируса, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко.Накануне вице-премьер Татьяна Голикова призвала всех граждан, которые ранее сделали прививки, вацинироваться вновь через 12 месяцев. Она уточнила, что при неблагоприятной эпидемической ситуации это нужно сделать уже через шесть месяцев.Сегодня от коронавируса прививают во всех регионах России, для граждан эта процедура бесплатная. В стране зарегистрированы препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". В ближайшее время в оборот поступит и "Спутник Лайт", который, по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, при ревакцинации способен поднять уровень антител для защиты от всех циркулирующих штаммов.
https://ria.ru/20210619/vaktsinatsiya-1737664309.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737688650_297:402:2492:2048_1920x0_80_0_0_ac4883e8ff00723487930908e0b1b0ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
Минздрав выпустит рекомендации по ревакцинации на следующей неделе
17:30 19.06.2021 (обновлено: 22:49 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛюди в пункте вакцинации против COVID-19 в торговом центре "Гостиный двор" в Туле
Люди в пункте вакцинации против COVID-19 в торговом центре Гостиный двор в Туле - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

Минздрав выпустит рекомендации по срокам проведения ревакцинации на следующей неделе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Минздрав на следующей неделе выпустит рекомендации по ревакцинации от коронавируса, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Накануне вице-премьер Татьяна Голикова призвала всех граждан, которые ранее сделали прививки, вацинироваться вновь через 12 месяцев. Она уточнила, что при неблагоприятной эпидемической ситуации это нужно сделать уже через шесть месяцев.
Сегодня от коронавируса прививают во всех регионах России, для граждан эта процедура бесплатная. В стране зарегистрированы препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
В ближайшее время в оборот поступит и "Спутник Лайт", который, по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, при ревакцинации способен поднять уровень антител для защиты от всех циркулирующих штаммов.
Медицинский работник держит контейнер с вакциной Спутник Лайт во время клинических исследований - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
Вчера, 09:08Распространение коронавируса
Гинцбург назвал плюсы ревакцинации "Спутником Лайт"
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:42Все избиркомы на парламентских выборах в Армении приступили к работе
08:40Спецпредставитель президента назвал барьеры на пути внедрения сетей 6G
08:39Синоптики спрогнозировали 40-градусную жару в Греции
08:34В роддоме в Нижневартовске произошел пожар
08:24Хакеры из Anonymous обвинили власти Перу в предвзятости во время выборов
08:17Российские вакцины от COVID-19 доставили в дипмиссии в 82 странах
08:16В МИД рассказали о работе медработников ведомства за рубежом
08:11Глава Армении Саркисян проголосовал на внеочередных парламентских выборах
08:00"Подарить русским?" Сколько украинские олигархи зарабатывают в России
08:00"Проснулся, а тут медведь!" Двое ставропольцев идут во Владивосток пешком
08:00Электроскутеристы доездились: что их ждет
07:43Жительница Красноярска прилюдно поставила подростка на колени
06:36Пушков сравнил Путина во время саммита в Женеве с Джеймсом Бондом
06:05Врач рассказал, как правильно отдыхать
05:57Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО
05:05При наезде пикапа на участников гей-парада в США погиб один человек
04:40Зоологи назвали новый вид лягушки в честь рок-группы Led Zeppelin
04:02Испытания кубинской вакцины "Soberana 02" показали эффективность 62%
03:37Число пострадавших от разгула стихии в Ялте выросло до 24 человек
03:14Мэр Ялты заявила о стабилизации ситуации в регионе после наводнения
Лента новостейМолния