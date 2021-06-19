https://ria.ru/20210619/revaktsinatsiya-1737712099.html

Минздрав выпустит рекомендации по ревакцинации на следующей неделе

Минздрав выпустит рекомендации по ревакцинации на следующей неделе - РИА Новости, 19.06.2021

Минздрав выпустит рекомендации по ревакцинации на следующей неделе

Минздрав на следующей неделе выпустит рекомендации по ревакцинации от коронавируса, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T17:30

2021-06-19T17:30

2021-06-19T22:49

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Минздрав на следующей неделе выпустит рекомендации по ревакцинации от коронавируса, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко.Накануне вице-премьер Татьяна Голикова призвала всех граждан, которые ранее сделали прививки, вацинироваться вновь через 12 месяцев. Она уточнила, что при неблагоприятной эпидемической ситуации это нужно сделать уже через шесть месяцев.Сегодня от коронавируса прививают во всех регионах России, для граждан эта процедура бесплатная. В стране зарегистрированы препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". В ближайшее время в оборот поступит и "Спутник Лайт", который, по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, при ревакцинации способен поднять уровень антител для защиты от всех циркулирующих штаммов.

https://ria.ru/20210619/vaktsinatsiya-1737664309.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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