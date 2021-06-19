https://ria.ru/20210619/respublikantsy-1737659372.html

Республиканцы обратились к Байдену с претензией в адрес Харрис

Республиканцы обратились к Байдену с претензией в адрес Харрис - РИА Новости, 19.06.2021

Республиканцы обратились к Байдену с претензией в адрес Харрис

По меньшей мере 56 республиканцев в конгрессе США обратились с письмом к президенту страны Джо Байдену с просьбой отстранить вице-президента Камалу Харрис от... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T08:00

2021-06-19T08:00

2021-06-19T14:54

камала харрис

центральная америка

дональд трамп

джо байден

бразилия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. По меньшей мере 56 республиканцев в конгрессе США обратились с письмом к президенту страны Джо Байдену с просьбой отстранить вице-президента Камалу Харрис от борьбы с миграционным кризисом на границе, сообщил член палаты представителей США республиканец Гленн Гротман.В документе конгрессмены привели цифры, которые свидетельствуют об увеличении притока мигрантов на границе, а также заявили, что проблема с мигрантами существует не только в Центральной Америке, пересекают южную границу США якобы и выходцы из России, Бразилии и других стран. Республиканцы также раскритиковали подход вице-президента к решению кризиса."Во время назначения вы сказали: "Я не могу придумать никого более подходящего для этого". Мы не согласны. Эта страна не может позволить бездействия со стороны вице-президента Харрис. Хотя вы публично защищали вице-президента, даже вы должны быть недовольны ее бездействием. Мы все совершали ошибки при найме и понимаем, когда задача должна быть передана кому-то еще. Искренне призываем вас найти кого-то еще в вашей администрации, чтобы помочь в вопросе кризиса на границе", — говорится в письме Байдену.Байден объявил о поручении Камале Харрис ведения переговоров с Мексикой и другими странами по миграции в США 24 марта.Байден начал работу на посту президента США с того, что приступил к сворачиванию инициатив и ограничений в сфере иммиграции, введенных его предшественником Дональдом Трампом. В ожидании послабления тысячи мигрантов направились в США, власти признали ситуацию на южной границе кризисной.

https://ria.ru/20210523/kharris-1733556924.html

https://ria.ru/20210616/putin-1737119930.html

центральная америка

бразилия

сша

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камала харрис, центральная америка, дональд трамп, джо байден, бразилия, сша, в мире