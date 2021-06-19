Республиканцы обратились к Байдену с претензией в адрес Харрис
08:00 19.06.2021 (обновлено: 14:54 19.06.2021)
© AP Photo / Jacquelyn MartinВице-президент Камала Харрис во время пресс-конференции перед посадкой в самолет в Атланте
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Более 50 республиканцев призвали Байдена отстранить Харрис от борьбы с кризисом на границе
ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. По меньшей мере 56 республиканцев в конгрессе США обратились с письмом к президенту страны Джо Байдену с просьбой отстранить вице-президента Камалу Харрис от борьбы с миграционным кризисом на границе, сообщил член палаты представителей США республиканец Гленн Гротман.
"Вице-президент до сих пор не посетила границу. Невозможно по-настоящему узнать ситуацию, если не поговорить с людьми на месте. Я и 55 моих коллег отправили это письмо президенту, требуя ее снятия с этой позиции", — написал Гротман в Twitter, прикрепив текст письма.
В документе конгрессмены привели цифры, которые свидетельствуют об увеличении притока мигрантов на границе, а также заявили, что проблема с мигрантами существует не только в Центральной Америке, пересекают южную границу США якобы и выходцы из России, Бразилии и других стран. Республиканцы также раскритиковали подход вице-президента к решению кризиса.
"Во время назначения вы сказали: "Я не могу придумать никого более подходящего для этого". Мы не согласны. Эта страна не может позволить бездействия со стороны вице-президента Харрис. Хотя вы публично защищали вице-президента, даже вы должны быть недовольны ее бездействием. Мы все совершали ошибки при найме и понимаем, когда задача должна быть передана кому-то еще. Искренне призываем вас найти кого-то еще в вашей администрации, чтобы помочь в вопросе кризиса на границе", — говорится в письме Байдену.
Байден объявил о поручении Камале Харрис ведения переговоров с Мексикой и другими странами по миграции в США 24 марта.
Байден начал работу на посту президента США с того, что приступил к сворачиванию инициатив и ограничений в сфере иммиграции, введенных его предшественником Дональдом Трампом. В ожидании послабления тысячи мигрантов направились в США, власти признали ситуацию на южной границе кризисной.