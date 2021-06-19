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Путин призвал регионы проводить ответственную финансовую политику
Путин призвал регионы проводить ответственную финансовую политику - РИА Новости, 19.06.2021
Путин призвал регионы проводить ответственную финансовую политику
Регионы должны проводить ответственную финансовую долговую политику, чтобы потом федеральным властям не пришлось приходить и разводить руками из-за того, что... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:44
2021-06-19T14:44
2021-06-19T15:17
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Регионы должны проводить ответственную финансовую долговую политику, чтобы потом федеральным властям не пришлось приходить и разводить руками из-за того, что региону нужна дополнительная помощь, сказал президент России Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия"." Уже принят в третьем чтении законопроект, позволяющий снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты. Речь идет о замещении, как правило, дорогих и коротких коммерческих кредитов долгосрочными бюджетными кредитами по символической ставке 0,1%. Каждый регион, который прежде сталкивался с высокой коммерческой задолженностью, теперь сможет снизить эту нагрузку. Сократить долю коммерческих кредитов до 25% от своего общего долга. Обращаю внимание коллег из регионов, в дальнейшем эту планку нужно держать. Проводить ответственную и аккуратную финансовую долговую политику", — сказал Путин."Федеральные органы власти соответствующие, сейчас не будем сейчас их перечислять, должны все-таки контролировать ситуацию, чтобы потом не приходить и разводить руками: вот такой регион набрал то-то, теперь ему нужно то-то. Ну а вы куда смотрели? Я понимаю, есть у нас определенные законы, предусматривающие собственные полномочия. Но в конце концов, это выливается во что? Что все опять приходят на федеральный уровень и мы начинаем с центра поля эту проблему решать", — добавил он.Президент отметил, что Минфин регулярно выделяет финансовую поддержку регионам."Надо как-то сопоставлять с тем, что происходит в реальных финансах на региональном уровне", — сказал Путин.
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владимир путин, экономика
Путин призвал регионы проводить ответственную финансовую политику
14:44 19.06.2021 (обновлено: 15:17 19.06.2021)
Путин призвал регионы проводить ответственную финансовую долговую политику
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Регионы должны проводить ответственную финансовую долговую политику, чтобы потом федеральным властям не пришлось приходить и разводить руками из-за того, что региону нужна дополнительная помощь, сказал президент России Владимир Путин
на съезде партии "Единая Россия
".
" Уже принят в третьем чтении законопроект, позволяющий снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты. Речь идет о замещении, как правило, дорогих и коротких коммерческих кредитов долгосрочными бюджетными кредитами по символической ставке 0,1%. Каждый регион, который прежде сталкивался с высокой коммерческой задолженностью, теперь сможет снизить эту нагрузку. Сократить долю коммерческих кредитов до 25% от своего общего долга. Обращаю внимание коллег из регионов, в дальнейшем эту планку нужно держать. Проводить ответственную и аккуратную финансовую долговую политику", — сказал Путин.
"Федеральные органы власти соответствующие, сейчас не будем сейчас их перечислять, должны все-таки контролировать ситуацию, чтобы потом не приходить и разводить руками: вот такой регион набрал то-то, теперь ему нужно то-то. Ну а вы куда смотрели? Я понимаю, есть у нас определенные законы, предусматривающие собственные полномочия. Но в конце концов, это выливается во что? Что все опять приходят на федеральный уровень и мы начинаем с центра поля эту проблему решать", — добавил он.
Президент отметил, что Минфин
регулярно выделяет финансовую поддержку регионам.
"Надо как-то сопоставлять с тем, что происходит в реальных финансах на региональном уровне", — сказал Путин.