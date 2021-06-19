https://ria.ru/20210619/reabilitatsiya-1737691510.html

Путин поручил создать в России систему реабилитации

Путин поручил создать в России систему реабилитации - РИА Новости, 19.06.2021

Путин поручил создать в России систему реабилитации

Владимир Путин объявил о необходимости реализовать в России программу по созданию системы реабилитации, рассчитанной до 2026 года в объеме минимум 100... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:38

2021-06-19T14:38

2021-06-19T16:02

россия

общество

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Владимир Путин объявил о необходимости реализовать в России программу по созданию системы реабилитации, рассчитанной до 2026 года в объеме минимум 100 миллиардов рублей."Скажем прямо, система медицинской реабилитации после операций, травм, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, безусловно, нуждается в качественности развитии", – сказал президент на съезде "Единой России".Он отметил, что особенно это важно сейчас, когда многие столкнулись с последствиями перенесенной коронавирусной инфекции."Прошу вас с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно. Выделить на эти цели, на эту программу не менее 100 миллиардов рублей", – сказал Путин.Основной объем средств, 60 миллиардов, нужно предусмотреть на ближайшее время, чтобы "развернуть работу широким фронтом", добавил он.

https://ria.ru/20210619/zdravookhranenie-1737690578.html

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Путин предложил запустить программу по развитию медицинской реабилитации Президент России выступил на съезде партии "Единая Россия". Глава государства предложил выделить финансирование на развитие программы медицинской реабилитации в стране. 2021-06-19T14:38 true PT0M56S

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