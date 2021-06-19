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Путин поручил создать в России систему реабилитации
Путин поручил создать в России систему реабилитации - РИА Новости, 19.06.2021
Путин поручил создать в России систему реабилитации
Владимир Путин объявил о необходимости реализовать в России программу по созданию системы реабилитации, рассчитанной до 2026 года в объеме минимум 100... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:38
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россия
общество
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Владимир Путин объявил о необходимости реализовать в России программу по созданию системы реабилитации, рассчитанной до 2026 года в объеме минимум 100 миллиардов рублей."Скажем прямо, система медицинской реабилитации после операций, травм, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, безусловно, нуждается в качественности развитии", – сказал президент на съезде "Единой России".Он отметил, что особенно это важно сейчас, когда многие столкнулись с последствиями перенесенной коронавирусной инфекции."Прошу вас с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно. Выделить на эти цели, на эту программу не менее 100 миллиардов рублей", – сказал Путин.Основной объем средств, 60 миллиардов, нужно предусмотреть на ближайшее время, чтобы "развернуть работу широким фронтом", добавил он.
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Путин предложил запустить программу по развитию медицинской реабилитации
Президент России выступил на съезде партии "Единая Россия". Глава государства предложил выделить финансирование на развитие программы медицинской реабилитации в стране.
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россия, общество
Путин поручил создать в России систему реабилитации
14:38 19.06.2021 (обновлено: 16:02 19.06.2021)
 

Путин объявил о необходимости реализовать программу по созданию системы реабилитации

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Владимир Путин объявил о необходимости реализовать в России программу по созданию системы реабилитации, рассчитанной до 2026 года в объеме минимум 100 миллиардов рублей.
"Скажем прямо, система медицинской реабилитации после операций, травм, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, безусловно, нуждается в качественности развитии", – сказал президент на съезде "Единой России".
Он отметил, что особенно это важно сейчас, когда многие столкнулись с последствиями перенесенной коронавирусной инфекции.
"Прошу вас с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно. Выделить на эти цели, на эту программу не менее 100 миллиардов рублей", – сказал Путин.
Основной объем средств, 60 миллиардов, нужно предусмотреть на ближайшее время, чтобы "развернуть работу широким фронтом", добавил он.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с экспертным советом РФПИ, лидерами международного инвестиционного сообщества и представителями иностранных компаний производителей вакцины Спутник V
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