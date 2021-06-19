https://ria.ru/20210619/prokuratura-1737676569.html
Прокуратура рассказала о ранее выявленных нарушениях на шахте в Кузбассе
Прокуратура рассказала о ранее выявленных нарушениях на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 19.06.2021
Прокуратура рассказала о ранее выявленных нарушениях на шахте в Кузбассе
В мае в шахте Анжерская Южная, где в субботу произошло ЧП с выбросом метана, выявлялись нарушения, в частности, не хватало приборов контроля пылегазовой... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T11:47
2021-06-19T11:47
2021-06-19T11:47
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В мае в шахте Анжерская Южная, где в субботу произошло ЧП с выбросом метана, выявлялись нарушения, в частности, не хватало приборов контроля пылегазовой безопасности, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Кемеровской области.Ранее сообщалось, что на шахте Анжерская Южная в лаве 7.1.5. произошел выброс метана с последующим обрушением породы. Взрыва и возгорания не было. Как уточняли в МЧС, в результате ЧП один горняк погиб, еще один пострадал."В мае ... на предприятии уже выявлялись нарушения требований промышленной безопасности и охраны труда в части недоукомплектования приборов контроля пылегазовой безопасности горных выработок, невнесения в паспорта датчиков, входящих в систему аэрогазового контроля, сведений о движении и эксплуатации, учете работы и контроля основных технических характеристик, поверок", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в отношении восьми горных мастеров участка, не в полной мере контролировавших аэрологическую безопасность и контроль за составом рудничной атмосферы, были заведены десять административных дел. Кроме того, руководителю предприятия было внесено представление об устранении выявленных нарушений."Однако в ходе дополнительно проведенной проверки установлено, что необходимые меры по устранению ранее выявленных нарушений приняты не были. В связи с этим по итогам дополнительной проверки сегодня прокурор направил в следственные органы постановление и материалы для решения вопроса об уголовном преследовании лиц, допустивших нарушения закона, повлекших причинение вреда и смерть работника предприятия", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210615/pozhar-1737019469.html
https://ria.ru/20210619/delo-1737672155.html
россия
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область, происшествия
Прокуратура рассказала о ранее выявленных нарушениях на шахте в Кузбассе
Прокуратура Кузбасса рассказала о ранее выявленных нарушениях на шахте Анжерская-Южная
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
В мае в шахте Анжерская Южная, где в субботу произошло ЧП с выбросом метана, выявлялись нарушения, в частности, не хватало приборов контроля пылегазовой безопасности, сообщается в Telegram
-канале прокуратуры Кемеровской области
.
Ранее сообщалось, что на шахте Анжерская Южная в лаве 7.1.5. произошел выброс метана с последующим обрушением породы. Взрыва и возгорания не было. Как уточняли в МЧС
, в результате ЧП один горняк погиб, еще один пострадал.
"В мае ... на предприятии уже выявлялись нарушения требований промышленной безопасности и охраны труда в части недоукомплектования приборов контроля пылегазовой безопасности горных выработок, невнесения в паспорта датчиков, входящих в систему аэрогазового контроля, сведений о движении и эксплуатации, учете работы и контроля основных технических характеристик, поверок", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в отношении восьми горных мастеров участка, не в полной мере контролировавших аэрологическую безопасность и контроль за составом рудничной атмосферы, были заведены десять административных дел. Кроме того, руководителю предприятия было внесено представление об устранении выявленных нарушений.
"Однако в ходе дополнительно проведенной проверки установлено, что необходимые меры по устранению ранее выявленных нарушений приняты не были. В связи с этим по итогам дополнительной проверки сегодня прокурор направил в следственные органы постановление и материалы для решения вопроса об уголовном преследовании лиц, допустивших нарушения закона, повлекших причинение вреда и смерть работника предприятия", - добавляется в сообщении.