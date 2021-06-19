https://ria.ru/20210619/prokuratura-1737676569.html

Прокуратура рассказала о ранее выявленных нарушениях на шахте в Кузбассе

Прокуратура рассказала о ранее выявленных нарушениях на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 19.06.2021

Прокуратура рассказала о ранее выявленных нарушениях на шахте в Кузбассе

В мае в шахте Анжерская Южная, где в субботу произошло ЧП с выбросом метана, выявлялись нарушения, в частности, не хватало приборов контроля пылегазовой... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T11:47

2021-06-19T11:47

2021-06-19T11:47

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кемеровская область

происшествия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В мае в шахте Анжерская Южная, где в субботу произошло ЧП с выбросом метана, выявлялись нарушения, в частности, не хватало приборов контроля пылегазовой безопасности, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Кемеровской области.Ранее сообщалось, что на шахте Анжерская Южная в лаве 7.1.5. произошел выброс метана с последующим обрушением породы. Взрыва и возгорания не было. Как уточняли в МЧС, в результате ЧП один горняк погиб, еще один пострадал."В мае ... на предприятии уже выявлялись нарушения требований промышленной безопасности и охраны труда в части недоукомплектования приборов контроля пылегазовой безопасности горных выработок, невнесения в паспорта датчиков, входящих в систему аэрогазового контроля, сведений о движении и эксплуатации, учете работы и контроля основных технических характеристик, поверок", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в отношении восьми горных мастеров участка, не в полной мере контролировавших аэрологическую безопасность и контроль за составом рудничной атмосферы, были заведены десять административных дел. Кроме того, руководителю предприятия было внесено представление об устранении выявленных нарушений."Однако в ходе дополнительно проведенной проверки установлено, что необходимые меры по устранению ранее выявленных нарушений приняты не были. В связи с этим по итогам дополнительной проверки сегодня прокурор направил в следственные органы постановление и материалы для решения вопроса об уголовном преследовании лиц, допустивших нарушения закона, повлекших причинение вреда и смерть работника предприятия", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210615/pozhar-1737019469.html

https://ria.ru/20210619/delo-1737672155.html

россия

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область, происшествия