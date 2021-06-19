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При возгорании в районе Лужников пострадал пожарный

При возгорании в районе Лужников пострадал пожарный - РИА Новости, 19.06.2021

При возгорании в районе Лужников пострадал пожарный

Один пожарный пострадал в результате возгорания на складе пиротехники в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T19:49

2021-06-19T19:49

2021-06-19T19:55

пожар в районе лужников

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Один пожарный пострадал в результате возгорания на складе пиротехники в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.В субботу стало известно о пожаре на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в центре Москвы. В 19.15 пожар локализован на площади 500 квадратных метров."Один пожарный отравился угарным газом. Его увезли в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского", - сказал собеседник агентства.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в районе лужников, москва, происшествия