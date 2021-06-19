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При возгорании в районе Лужников пострадал пожарный
При возгорании в районе Лужников пострадал пожарный - РИА Новости, 19.06.2021
При возгорании в районе Лужников пострадал пожарный
Один пожарный пострадал в результате возгорания на складе пиротехники в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T19:49
2021-06-19T19:49
2021-06-19T19:55
пожар в районе лужников
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Один пожарный пострадал в результате возгорания на складе пиротехники в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.В субботу стало известно о пожаре на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в центре Москвы. В 19.15 пожар локализован на площади 500 квадратных метров."Один пожарный отравился угарным газом. Его увезли в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского", - сказал собеседник агентства.
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пожар в районе лужников, москва, происшествия
При возгорании в районе Лужников пострадал пожарный
19:49 19.06.2021 (обновлено: 19:55 19.06.2021)
При возгорании в районе Лужников пострадал пожарный