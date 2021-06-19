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Открытое горение на складе в районе Лужников ликвидировали
Открытое горение на складе в районе Лужников ликвидировали - РИА Новости, 19.06.2021
Открытое горение на складе в районе Лужников ликвидировали
Открытое горение на складе пиротехники в Лужниках в столице ликвидировано, сообщает ГУМЧС России по Москве. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T21:42
2021-06-19T21:42
2021-06-19T21:49
пожар в районе лужников
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Открытое горение на складе пиротехники в Лужниках в столице ликвидировано, сообщает ГУМЧС России по Москве.В субботу стало известно о пожаре на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в центре Москвы. Трое пожарных и один сотрудник склада пострадал при пожаре."Ликвидация открытого горения в 21.29", - говорится в сообщении.
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пожар в районе лужников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Открытое горение на складе в районе Лужников ликвидировали
21:42 19.06.2021 (обновлено: 21:49 19.06.2021)
Открытое горение на складе в районе Лужников ликвидировали