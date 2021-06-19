https://ria.ru/20210619/pozhar-1737732625.html

Открытое горение на складе в районе Лужников ликвидировали

Открытое горение на складе в районе Лужников ликвидировали - РИА Новости, 19.06.2021

Открытое горение на складе в районе Лужников ликвидировали

Открытое горение на складе пиротехники в Лужниках в столице ликвидировано, сообщает ГУМЧС России по Москве. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T21:42

2021-06-19T21:42

2021-06-19T21:49

пожар в районе лужников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Открытое горение на складе пиротехники в Лужниках в столице ликвидировано, сообщает ГУМЧС России по Москве.В субботу стало известно о пожаре на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в центре Москвы. Трое пожарных и один сотрудник склада пострадал при пожаре."Ликвидация открытого горения в 21.29", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210619/pozhar-1737725632.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в районе лужников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия