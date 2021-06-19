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На загоревшемся складе в Москве хранилось 15 тонн взрывчатых веществ

На загоревшемся складе в Москве хранилось 15 тонн взрывчатых веществ - РИА Новости, 19.06.2021

На загоревшемся складе в Москве хранилось 15 тонн взрывчатых веществ

Все системы жизнеобеспечения в районе Лужнецкой набережной, где горит склад пиротехники, работают, ничто окружающей среде не угрожает, сообщил заммэра Москвы по РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T20:50

2021-06-19T20:50

2021-06-19T20:50

пожар в районе лужников

петр бирюков

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения в районе Лужнецкой набережной, где горит склад пиротехники, работают, ничто окружающей среде не угрожает, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире телеканала "Россия-24"."Здесь на складе хранилось 15 тонн взрывчатых веществ, бытовой техники... Жилой фонд находится в отдалении, системы жизнеобеспечения работают, ничто окружающей среде не угрожает", - заявил Бирюков.По словам заммэра, в июле 2019 года на складе были проведены плановые проверки, в ходе которых были сделаны небольшие замечания, их устранили. Бирюков добавил, что в установлении причины пожара будут разбираться следователи.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в районе лужников, петр бирюков, москва, происшествия