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После пожара на складе в Москве один человек обратился к медикам
После пожара на складе в Москве один человек обратился к медикам - РИА Новости, 19.06.2021
После пожара на складе в Москве один человек обратился к медикам
Один человек обратился к медикам в результате пожара на складе в центре Москвы, госпитализация ему не понадобилась, сообщил РИА Новости представитель экстренных РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T19:43
2021-06-19T19:43
2021-06-19T19:43
пожар в районе лужников
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Один человек обратился к медикам в результате пожара на складе в центре Москвы, госпитализация ему не понадобилась, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.В субботу стало известно о пожаре на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в центре Москвы. В 19.15 пожар локализован на площади 500 квадратных метров."Один человек обратился к медикам скорой помощи, медики его осмотрели и отпустили", - сказал собеседник агентства.
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LIVE: Склад пиротехники горит в Лужниках
LIVE: Склад пиротехники горит в Лужниках
2021-06-19T19:43
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После пожара на складе в Москве один человек обратился к медикам
После пожара на складе в Москве один человек обратился к медикам