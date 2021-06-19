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После пожара на складе в Москве один человек обратился к медикам

После пожара на складе в Москве один человек обратился к медикам - РИА Новости, 19.06.2021

После пожара на складе в Москве один человек обратился к медикам

Один человек обратился к медикам в результате пожара на складе в центре Москвы, госпитализация ему не понадобилась, сообщил РИА Новости представитель экстренных РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T19:43

2021-06-19T19:43

2021-06-19T19:43

пожар в районе лужников

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Один человек обратился к медикам в результате пожара на складе в центре Москвы, госпитализация ему не понадобилась, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.В субботу стало известно о пожаре на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в центре Москвы. В 19.15 пожар локализован на площади 500 квадратных метров."Один человек обратился к медикам скорой помощи, медики его осмотрели и отпустили", - сказал собеседник агентства.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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