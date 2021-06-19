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Пожар на складе пиротехники в Москве локализовали

Пожар на складе пиротехники в Москве локализовали - РИА Новости, 19.06.2021

Пожар на складе пиротехники в Москве локализовали

Пожар на складе пиротехники в Москве локализован на площади 500 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Москве. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T19:23

2021-06-19T19:23

2021-06-19T19:26

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в районе лужников

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пожар на складе пиротехники в Москве локализован на площади 500 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Москве.В субботу стало известно о пожаре на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в центре Москвы."19.15 локализовано, площадь 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.

россия

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в районе лужников, москва, происшествия