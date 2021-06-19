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Пожар на складе пиротехники в Москве локализовали
Пожар на складе пиротехники в Москве локализовали - РИА Новости, 19.06.2021
Пожар на складе пиротехники в Москве локализовали
Пожар на складе пиротехники в Москве локализован на площади 500 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Москве. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T19:23
2021-06-19T19:23
2021-06-19T19:26
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в районе лужников
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пожар на складе пиротехники в Москве локализован на площади 500 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Москве.В субботу стало известно о пожаре на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в центре Москвы."19.15 локализовано, площадь 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в районе лужников, москва, происшествия
Пожар на складе пиротехники в Москве локализовали
19:23 19.06.2021 (обновлено: 19:26 19.06.2021)
Пожар на складе пиротехники в Москве локализовали на площади 500 "квадратов"