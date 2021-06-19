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К тушению пожара в центре Москвы привлекли катер и три вертолета

К тушению пожара в центре Москвы привлекли катер и три вертолета - РИА Новости, 19.06.2021

К тушению пожара в центре Москвы привлекли катер и три вертолета

Пожарный катер "Полковник Чернышев" следует к месту пожара в центре Москвы, к тушению привлечены три вертолета, сообщает МЧС России. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T19:21

2021-06-19T19:21

2021-06-19T19:23

пожар в районе лужников

россия

ка-32

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пожарный катер "Полковник Чернышев" следует к месту пожара в центре Москвы, к тушению привлечены три вертолета, сообщает МЧС России.В субботу стало известно о пожаре на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в центре Москвы. По последним данным МЧС России, площадь пожара составляет 500 квадратных метров."К месту следует пожарный катер "Полковник Чернышев", привлекаются три вертолета Ка-32 Московского авиацентра", - говорится в сообщении.Как уточняют экстренные службы, к месту пожара также следует пожарный катер "Надежда". Добавляется, что на месте проводится мониторинг ПДК вредных веществ в окружающем воздухе.

россия

москва

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2021

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LIVE: Склад пиротехники горит в Лужниках LIVE: Склад пиротехники горит в Лужниках 2021-06-19T19:21 true PT81M56S

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пожар в районе лужников, видео, россия, ка-32, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия