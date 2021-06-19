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К тушению пожара в центре Москвы привлекли катер и три вертолета
К тушению пожара в центре Москвы привлекли катер и три вертолета - РИА Новости, 19.06.2021
К тушению пожара в центре Москвы привлекли катер и три вертолета
Пожарный катер "Полковник Чернышев" следует к месту пожара в центре Москвы, к тушению привлечены три вертолета, сообщает МЧС России. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T19:21
2021-06-19T19:21
2021-06-19T19:23
пожар в районе лужников
россия
ка-32
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пожарный катер "Полковник Чернышев" следует к месту пожара в центре Москвы, к тушению привлечены три вертолета, сообщает МЧС России.В субботу стало известно о пожаре на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в центре Москвы. По последним данным МЧС России, площадь пожара составляет 500 квадратных метров."К месту следует пожарный катер "Полковник Чернышев", привлекаются три вертолета Ка-32 Московского авиацентра", - говорится в сообщении.Как уточняют экстренные службы, к месту пожара также следует пожарный катер "Надежда". Добавляется, что на месте проводится мониторинг ПДК вредных веществ в окружающем воздухе.
россия
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LIVE: Склад пиротехники горит в Лужниках
LIVE: Склад пиротехники горит в Лужниках
2021-06-19T19:21
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пожар в районе лужников, видео, россия, ка-32, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
К тушению пожара в центре Москвы привлекли катер и три вертолета
19:21 19.06.2021 (обновлено: 19:23 19.06.2021)
К тушению пожара в центре Москвы привлекли катер "Полковник Чернышев" и три вертолета