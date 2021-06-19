https://ria.ru/20210619/pozhar-1737717036.html

К тушению пожара в районе Лужников привлекли авиацию

К тушению пожара в районе Лужников привлекли авиацию - РИА Новости, 19.06.2021

К тушению пожара в районе Лужников привлекли авиацию

Авиацию привлекли для тушения пожара на Лужнецкой набережной в Москве, сообщает пресс-служба МАЦ. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T18:27

2021-06-19T18:27

2021-06-19T19:45

пожар в районе лужников

гочсипб

московский авиационный центр

ка-32

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737723935_0:34:2934:1684_1920x0_80_0_0_6b2fbe7e00b26294fbef22ae3b260beb.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Авиацию привлекли для тушения пожара на Лужнецкой набережной в Москве, сообщает пресс-служба МАЦ."По сообщению пресс-службы Департамента ГОЧСиПБ, 19 июня два пожарных вертолёта Московского авиационного центра вылетели по адресу Лужнецкая набережная 2/4 строение 4", - говорится в сообщении.Отмечается, что для ликвидации огня вертолеты Ка-32А оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, с помощью которого пилоты могут сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды одновременно.Как сообщает пресс-служба МЧС России, объявлен третий ранг пожара. Всего номеров сложности в Москве пять.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в районе лужников, гочсипб, московский авиационный центр, ка-32, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия