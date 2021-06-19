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К тушению пожара в районе Лужников привлекли авиацию
К тушению пожара в районе Лужников привлекли авиацию - РИА Новости, 19.06.2021
К тушению пожара в районе Лужников привлекли авиацию
Авиацию привлекли для тушения пожара на Лужнецкой набережной в Москве, сообщает пресс-служба МАЦ. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T18:27
2021-06-19T18:27
2021-06-19T19:45
пожар в районе лужников
гочсипб
московский авиационный центр
ка-32
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Авиацию привлекли для тушения пожара на Лужнецкой набережной в Москве, сообщает пресс-служба МАЦ."По сообщению пресс-службы Департамента ГОЧСиПБ, 19 июня два пожарных вертолёта Московского авиационного центра вылетели по адресу Лужнецкая набережная 2/4 строение 4", - говорится в сообщении.Отмечается, что для ликвидации огня вертолеты Ка-32А оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, с помощью которого пилоты могут сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды одновременно.Как сообщает пресс-служба МЧС России, объявлен третий ранг пожара. Всего номеров сложности в Москве пять.
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пожар в районе лужников, гочсипб, московский авиационный центр, ка-32, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
К тушению пожара в районе Лужников привлекли авиацию
18:27 19.06.2021 (обновлено: 19:45 19.06.2021)
К тушению пожара на Лужнецкой набережной в Москве привлекли авиацию