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При пожаре в доме в Самарской области погибли два человека
При пожаре в доме в Самарской области погибли два человека - РИА Новости, 19.06.2021
При пожаре в доме в Самарской области погибли два человека
Частный дом с надворными постройками и двумя автомобилями сгорел в субботу в городе Сызрань Самарской области, в результате погибли два человека, еще один... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T13:59
2021-06-19T13:59
2021-06-19T13:59
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самарская область
сызрань
происшествия
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САРАТОВ, 19 июн - РИА Новости. Частный дом с надворными постройками и двумя автомобилями сгорел в субботу в городе Сызрань Самарской области, в результате погибли два человека, еще один пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.Сообщение о пожаре в доме по адресу: улица 2-я Тульская, 11 поступило в МЧС в 10.31 (9.31 мск)."Горел частный дом и надворные постройки на площади 150 квадратных метров, пожару был присвоен повышенный ранг 1-бис, пожарно-спасательным подразделениям удалось остановить распространение огня… В 11.34 (10.34 мск) объявлена ликвидация открытого горения. При тушении пожара в доме была обнаружена погибшая женщина, в 13.39 (12.39 мск) обнаружена вторая погибшая женщина, личность устанавливается, в результате пожара также был травмирован мужчина", - сказали в пресс-службе.В ведомстве добавили, что при пожаре в Сызрани также сгорели автомобили Hyundai Solaris и ВАЗ-2104.
https://ria.ru/20210606/pozhar-1735861490.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, сызрань, происшествия
При пожаре в доме в Самарской области погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в доме в Самарской области