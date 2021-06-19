https://ria.ru/20210619/pozhar-1737685767.html

При пожаре в доме в Самарской области погибли два человека

При пожаре в доме в Самарской области погибли два человека - РИА Новости, 19.06.2021

При пожаре в доме в Самарской области погибли два человека

Частный дом с надворными постройками и двумя автомобилями сгорел в субботу в городе Сызрань Самарской области, в результате погибли два человека, еще один... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T13:59

2021-06-19T13:59

2021-06-19T13:59

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

самарская область

сызрань

происшествия

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САРАТОВ, 19 июн - РИА Новости. Частный дом с надворными постройками и двумя автомобилями сгорел в субботу в городе Сызрань Самарской области, в результате погибли два человека, еще один пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.Сообщение о пожаре в доме по адресу: улица 2-я Тульская, 11 поступило в МЧС в 10.31 (9.31 мск)."Горел частный дом и надворные постройки на площади 150 квадратных метров, пожару был присвоен повышенный ранг 1-бис, пожарно-спасательным подразделениям удалось остановить распространение огня… В 11.34 (10.34 мск) объявлена ликвидация открытого горения. При тушении пожара в доме была обнаружена погибшая женщина, в 13.39 (12.39 мск) обнаружена вторая погибшая женщина, личность устанавливается, в результате пожара также был травмирован мужчина", - сказали в пресс-службе.В ведомстве добавили, что при пожаре в Сызрани также сгорели автомобили Hyundai Solaris и ВАЗ-2104.

https://ria.ru/20210606/pozhar-1735861490.html

самарская область

сызрань

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, сызрань, происшествия