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Путин поручил федеральным властям помогать регионам, где не хватает денег

Путин поручил федеральным властям помогать регионам, где не хватает денег - РИА Новости, 19.06.2021

Путин поручил федеральным властям помогать регионам, где не хватает денег

Президент России Владимир Путин поручил федеральным властям не отмахиваться от регионов, которым не хватает денег, не говорить "приходите завтра", а садиться и... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T15:10

2021-06-19T15:10

2021-06-19T15:10

россия

единая россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил федеральным властям не отмахиваться от регионов, которым не хватает денег, не говорить "приходите завтра", а садиться и решать вопрос.

россия

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2021

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россия, единая россия, владимир путин, экономика