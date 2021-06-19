https://ria.ru/20210619/pogoda-1737708820.html
Суббота в Москве стала самым жарким днем с начала лета
Суббота в Москве стала самым жарким днем с начала лета - РИА Новости, 19.06.2021
Суббота в Москве стала самым жарким днем с начала лета
Суббота в Москве стала самым жарким днем с начала лета: к 16.00 столбики термометров поднялись до плюс 29,1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T16:52
2021-06-19T16:52
2021-06-19T17:00
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732850528_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_8850ecb4991568397cecf715b26ca097.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Суббота в Москве стала самым жарким днем с начала лета: к 16.00 столбики термометров поднялись до плюс 29,1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Ранее синоптик говорил РИА Новости, что в субботу в столице ожидается малооблачная и сухая погода, температура воздуха повысится до плюс 29-31."По состоянию на 16.00 столбики термометров в Москве поднялись до отметки плюс 29,1 градуса. Это самый высокий показатель с начала лета", - заявил Леус.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732850528_329:0:3058:2047_1920x0_80_0_0_d8a8af0278f86c43b00b2db4671cbf94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
Суббота в Москве стала самым жарким днем с начала лета
16:52 19.06.2021 (обновлено: 17:00 19.06.2021)
Синоптик Фобоса рассказал, что суббота в Москве стала самым жарким днем с начала лета