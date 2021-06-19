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Суббота в Москве стала самым жарким днем с начала лета

Суббота в Москве стала самым жарким днем с начала лета - РИА Новости, 19.06.2021

Суббота в Москве стала самым жарким днем с начала лета

Суббота в Москве стала самым жарким днем с начала лета: к 16.00 столбики термометров поднялись до плюс 29,1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T16:52

2021-06-19T16:52

2021-06-19T17:00

москва

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Суббота в Москве стала самым жарким днем с начала лета: к 16.00 столбики термометров поднялись до плюс 29,1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Ранее синоптик говорил РИА Новости, что в субботу в столице ожидается малооблачная и сухая погода, температура воздуха повысится до плюс 29-31."По состоянию на 16.00 столбики термометров в Москве поднялись до отметки плюс 29,1 градуса. Это самый высокий показатель с начала лета", - заявил Леус.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество