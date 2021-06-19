https://ria.ru/20210619/pogoda-1737702531.html
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 19.06.2021
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за очень высокой температуры с 12 до 20 часов в воскресенье, следует из данных... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T15:55
2021-06-19T15:55
2021-06-19T15:55
гидрометцентр
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за очень высокой температуры с 12 до 20 часов в воскресенье, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.Период действия предупреждения - с 12 до 20 часов 20 июня (сильная жара с температурой воздуха 30-32 градуса). Кроме того, в Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за жары с температурой воздуха 28-33 градуса - период предупреждения с 12 до 20 часов 20 июня.
https://ria.ru/20210618/pogoda-1737542235.html
московская область (подмосковье)
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гидрометцентр, московская область (подмосковье)
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары