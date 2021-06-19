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В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 19.06.2021
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за очень высокой температуры с 12 до 20 часов в воскресенье, следует из данных... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T15:55
2021-06-19T15:55
гидрометцентр
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за очень высокой температуры с 12 до 20 часов в воскресенье, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.Период действия предупреждения - с 12 до 20 часов 20 июня (сильная жара с температурой воздуха 30-32 градуса). Кроме того, в Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за жары с температурой воздуха 28-33 градуса - период предупреждения с 12 до 20 часов 20 июня.
https://ria.ru/20210618/pogoda-1737542235.html
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гидрометцентр, московская область (подмосковье)
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
15:55 19.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОтдыхающие на Крымской набережной в Москве в жаркую погоду
Отдыхающие на Крымской набережной в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за очень высокой температуры с 12 до 20 часов в воскресенье, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
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Вчера, 12:14
Росгидромет выпустил штормовое предупреждение из-за жары в ЦФО
Период действия предупреждения - с 12 до 20 часов 20 июня (сильная жара с температурой воздуха 30-32 градуса). Кроме того, в Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за жары с температурой воздуха 28-33 градуса - период предупреждения с 12 до 20 часов 20 июня.
 
ГидрометцентрМосковская область (Подмосковье)
 
 
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