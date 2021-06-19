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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210619/podmoskove-1737683505.html
Воробьев ответил на вопрос о "бесковидных" зонах в подмосковных кафе
Воробьев ответил на вопрос о "бесковидных" зонах в подмосковных кафе - РИА Новости, 19.06.2021
Воробьев ответил на вопрос о "бесковидных" зонах в подмосковных кафе
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ответ на вопрос, не планируют ли в Подмосковье создавать в кафе "бесковидные" зоны, заявил, что главной задачей сейчас... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T13:11
2021-06-19T13:34
распространение коронавируса
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ответ на вопрос, не планируют ли в Подмосковье создавать в кафе "бесковидные" зоны, заявил, что главной задачей сейчас является вакцинация, тем более что в настоящее время посетители кафе предпочитают веранды."Сейчас все на верандах. Воздух", - сказал он РИА Новости на вопрос, планируют ли в Подмосковье создавать в кафе COVID-free зоны."Наша задача - активно заниматься вакцинацией", - добавил он.Воробьев добавил, что темпы вакцинации от коронавируса в регионе сегодня очень хорошие."Если раньше было какое-то сопротивление, то сегодня все идёт очень хорошими темпами", - сказал он журналистам.В Москве и Подмосковье ранее была объявлена обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников общепита и других сфер услуг. Часть ресторанов в качестве эксперимента будет принимать исключительно привитых посетителей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, что с субботы вводит в Москве эксперимент по созданию точек общепита, свободных от коронавируса, а также для предотвращения распространения инфекции запрещаются все зрелищные массовые мероприятия, включая танцполы и фан-зоны. Как сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, попасть в ресторан Москвы с COVID-free зоной можно только по QR-коду о вакцинации, а ПЦР и ИФА тесты недействительны.
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здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
Воробьев ответил на вопрос о "бесковидных" зонах в подмосковных кафе
13:11 19.06.2021 (обновлено: 13:34 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев

Губернатор Подмосковья рассказал, планируют ли власти вводить "бесковидные" зоны в кафе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ответ на вопрос, не планируют ли в Подмосковье создавать в кафе "бесковидные" зоны, заявил, что главной задачей сейчас является вакцинация, тем более что в настоящее время посетители кафе предпочитают веранды.
"Сейчас все на верандах. Воздух", - сказал он РИА Новости на вопрос, планируют ли в Подмосковье создавать в кафе COVID-free зоны.
"Наша задача - активно заниматься вакцинацией", - добавил он.
Воробьев добавил, что темпы вакцинации от коронавируса в регионе сегодня очень хорошие.
"Если раньше было какое-то сопротивление, то сегодня все идёт очень хорошими темпами", - сказал он журналистам.
В Москве и Подмосковье ранее была объявлена обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников общепита и других сфер услуг. Часть ресторанов в качестве эксперимента будет принимать исключительно привитых посетителей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, что с субботы вводит в Москве эксперимент по созданию точек общепита, свободных от коронавируса, а также для предотвращения распространения инфекции запрещаются все зрелищные массовые мероприятия, включая танцполы и фан-зоны. Как сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, попасть в ресторан Москвы с COVID-free зоной можно только по QR-коду о вакцинации, а ПЦР и ИФА тесты недействительны.
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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