https://ria.ru/20210619/podmoskove-1737683505.html

Воробьев ответил на вопрос о "бесковидных" зонах в подмосковных кафе

Воробьев ответил на вопрос о "бесковидных" зонах в подмосковных кафе - РИА Новости, 19.06.2021

Воробьев ответил на вопрос о "бесковидных" зонах в подмосковных кафе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ответ на вопрос, не планируют ли в Подмосковье создавать в кафе "бесковидные" зоны, заявил, что главной задачей сейчас... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T13:11

2021-06-19T13:11

2021-06-19T13:34

распространение коронавируса

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ответ на вопрос, не планируют ли в Подмосковье создавать в кафе "бесковидные" зоны, заявил, что главной задачей сейчас является вакцинация, тем более что в настоящее время посетители кафе предпочитают веранды."Сейчас все на верандах. Воздух", - сказал он РИА Новости на вопрос, планируют ли в Подмосковье создавать в кафе COVID-free зоны."Наша задача - активно заниматься вакцинацией", - добавил он.Воробьев добавил, что темпы вакцинации от коронавируса в регионе сегодня очень хорошие."Если раньше было какое-то сопротивление, то сегодня все идёт очень хорошими темпами", - сказал он журналистам.В Москве и Подмосковье ранее была объявлена обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников общепита и других сфер услуг. Часть ресторанов в качестве эксперимента будет принимать исключительно привитых посетителей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, что с субботы вводит в Москве эксперимент по созданию точек общепита, свободных от коронавируса, а также для предотвращения распространения инфекции запрещаются все зрелищные массовые мероприятия, включая танцполы и фан-зоны. Как сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, попасть в ресторан Москвы с COVID-free зоной можно только по QR-коду о вакцинации, а ПЦР и ИФА тесты недействительны.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество