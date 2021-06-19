https://ria.ru/20210619/pandemiya-1737700654.html

Медведев призвал создать систему предотвращения угроз от пандемии

Медведев призвал создать систему предотвращения угроз от пандемии - РИА Новости, 19.06.2021

Медведев призвал создать систему предотвращения угроз от пандемии

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что в РФ должна быть создана четкая система предотвращения угроз от пандемии, на эти цели надо... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T15:39

2021-06-19T15:39

2021-06-19T16:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что в РФ должна быть создана четкая система предотвращения угроз от пандемии, на эти цели надо выделить до 70 миллиардов рублей.Он отметил, что острая ситуация с пандемией требует создать надежную систему выявления и предупреждения биологических угроз, которая должна реагировать и быстро, и эффективно, чтобы люди были максимально защищены от инфекций, в том числе от новых инфекций."Для этого мы предлагаем выделить из бюджета значительные средства, где-то до 70 миллиардов рублей, и их можно было бы направить на разработку программой платформы для точного проектирования эпидемиологических моделей, для создания условий для развития современной лабораторной инфраструктуры", - заявил он в ходе съезда партии.Также Дмитрий Медведев заявил, что в РФ необходимо совершенствовать систему тестирования от коронавируса."Следует работать над совершенствованием системы тестирования также. Теперь мы все с этим сталкиваемся. Чтобы в течении максимально короткого времени прямо на месте тесты выявляли инфекцию, чтобы это были эффективные тесты, которые с точностью дают ответы на вопросы", - заявил он на съезде ЕР.

https://ria.ru/20210619/koronavirus-1737658346.html

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коронавирус в россии, здоровье - общество, дмитрий медведев, общество