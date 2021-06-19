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https://ria.ru/20210619/pandemiya-1737700654.html
Медведев призвал создать систему предотвращения угроз от пандемии
Медведев призвал создать систему предотвращения угроз от пандемии - РИА Новости, 19.06.2021
Медведев призвал создать систему предотвращения угроз от пандемии
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что в РФ должна быть создана четкая система предотвращения угроз от пандемии, на эти цели надо... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T15:39
2021-06-19T16:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что в РФ должна быть создана четкая система предотвращения угроз от пандемии, на эти цели надо выделить до 70 миллиардов рублей.Он отметил, что острая ситуация с пандемией требует создать надежную систему выявления и предупреждения биологических угроз, которая должна реагировать и быстро, и эффективно, чтобы люди были максимально защищены от инфекций, в том числе от новых инфекций."Для этого мы предлагаем выделить из бюджета значительные средства, где-то до 70 миллиардов рублей, и их можно было бы направить на разработку программой платформы для точного проектирования эпидемиологических моделей, для создания условий для развития современной лабораторной инфраструктуры", - заявил он в ходе съезда партии.Также Дмитрий Медведев заявил, что в РФ необходимо совершенствовать систему тестирования от коронавируса."Следует работать над совершенствованием системы тестирования также. Теперь мы все с этим сталкиваемся. Чтобы в течении максимально короткого времени прямо на месте тесты выявляли инфекцию, чтобы это были эффективные тесты, которые с точностью дают ответы на вопросы", - заявил он на съезде ЕР.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, дмитрий медведев, общество
Медведев призвал создать систему предотвращения угроз от пандемии
15:39 19.06.2021 (обновлено: 16:13 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XX Съезда партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Медведев заявил о необходимости создать четкую систему предотвращения угроз от пандемии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что в РФ должна быть создана четкая система предотвращения угроз от пандемии, на эти цели надо выделить до 70 миллиардов рублей.
Он отметил, что острая ситуация с пандемией требует создать надежную систему выявления и предупреждения биологических угроз, которая должна реагировать и быстро, и эффективно, чтобы люди были максимально защищены от инфекций, в том числе от новых инфекций.
"Для этого мы предлагаем выделить из бюджета значительные средства, где-то до 70 миллиардов рублей, и их можно было бы направить на разработку программой платформы для точного проектирования эпидемиологических моделей, для создания условий для развития современной лабораторной инфраструктуры", - заявил он в ходе съезда партии.
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Также Дмитрий Медведев заявил, что в РФ необходимо совершенствовать систему тестирования от коронавируса.
"Следует работать над совершенствованием системы тестирования также. Теперь мы все с этим сталкиваемся. Чтобы в течении максимально короткого времени прямо на месте тесты выявляли инфекцию, чтобы это были эффективные тесты, которые с точностью дают ответы на вопросы", - заявил он на съезде ЕР.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоДмитрий МедведевОбщество
 
 
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