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Медведев призвал создать систему предотвращения угроз от пандемии
Медведев призвал создать систему предотвращения угроз от пандемии - РИА Новости, 19.06.2021
Медведев призвал создать систему предотвращения угроз от пандемии
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что в РФ должна быть создана четкая система предотвращения угроз от пандемии, на эти цели надо... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T15:39
2021-06-19T15:39
2021-06-19T16:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
дмитрий медведев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что в РФ должна быть создана четкая система предотвращения угроз от пандемии, на эти цели надо выделить до 70 миллиардов рублей.Он отметил, что острая ситуация с пандемией требует создать надежную систему выявления и предупреждения биологических угроз, которая должна реагировать и быстро, и эффективно, чтобы люди были максимально защищены от инфекций, в том числе от новых инфекций."Для этого мы предлагаем выделить из бюджета значительные средства, где-то до 70 миллиардов рублей, и их можно было бы направить на разработку программой платформы для точного проектирования эпидемиологических моделей, для создания условий для развития современной лабораторной инфраструктуры", - заявил он в ходе съезда партии.Также Дмитрий Медведев заявил, что в РФ необходимо совершенствовать систему тестирования от коронавируса."Следует работать над совершенствованием системы тестирования также. Теперь мы все с этим сталкиваемся. Чтобы в течении максимально короткого времени прямо на месте тесты выявляли инфекцию, чтобы это были эффективные тесты, которые с точностью дают ответы на вопросы", - заявил он на съезде ЕР.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, дмитрий медведев, общество
Медведев призвал создать систему предотвращения угроз от пандемии
15:39 19.06.2021 (обновлено: 16:13 19.06.2021)
Медведев заявил о необходимости создать четкую систему предотвращения угроз от пандемии
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
заявил, что в РФ должна быть создана четкая система предотвращения угроз от пандемии, на эти цели надо выделить до 70 миллиардов рублей.
Он отметил, что острая ситуация с пандемией требует создать надежную систему выявления и предупреждения биологических угроз, которая должна реагировать и быстро, и эффективно, чтобы люди были максимально защищены от инфекций, в том числе от новых инфекций.
"Для этого мы предлагаем выделить из бюджета значительные средства, где-то до 70 миллиардов рублей, и их можно было бы направить на разработку программой платформы для точного проектирования эпидемиологических моделей, для создания условий для развития современной лабораторной инфраструктуры", - заявил он в ходе съезда партии.
Также Дмитрий Медведев заявил, что в РФ необходимо совершенствовать систему тестирования от коронавируса.
"Следует работать над совершенствованием системы тестирования также. Теперь мы все с этим сталкиваемся. Чтобы в течении максимально короткого времени прямо на месте тесты выявляли инфекцию, чтобы это были эффективные тесты, которые с точностью дают ответы на вопросы", - заявил он на съезде ЕР.