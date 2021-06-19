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Появились первые отзывы о фильме Marvel "Черная вдова"
Появились первые отзывы о фильме Marvel "Черная вдова" - РИА Новости, 19.06.2021
Появились первые отзывы о фильме Marvel "Черная вдова"
В соцсетях появились первые отзывы кинокритиков о новом блокбастере Marvel "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон. Авторам рецензий одним из первых удалось... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T02:58
2021-06-19T02:58
2021-06-19T02:58
культура
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новости культуры
marvel comics
скарлетт йоханссон
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В соцсетях появились первые отзывы кинокритиков о новом блокбастере Marvel "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон. Авторам рецензий одним из первых удалось посмотреть ленту о приключениях шпионки Наташи Романофф и ее семьи."Великолепный фильм с эмоциональными моментами, отличными боевыми сценами и понятным сюжетом, — написал журналист Херб Скрибнер. — Скарлетт Йоханссон великолепна. На мой взгляд, это ее лучший фильм в MCU."Фильмы Marvel возвращаются, и четвертая фаза начинается с очень интересного и насыщенного событиями боевика "Черная вдова". Это предыстория Наташи, созданная с такими отличными и завораживающими декорациями, что ее необходимо смотреть на самом большом экране", — считает кинорепортер Умберто Гонсалес."Черная вдова" — отличный шпионский боевик с неожиданными поворотами. Фильм необузданный и эмоциональный. Флоренс Пью и Скарлетт впечатляюще выглядят вместе на экране, а Дэвид Харбор — просто лучший", — отметил редактор из развлекательного портала Geek Vibes Nation."Фильмы Marvel возвращаются! "Черная вдова" — это напряженный, насыщенный боевыми сценами шпионский триллер, который ставит эмоциональную точку в истории Наташи. Флоренс Пью — невероятная ! Она, безусловно, новая звезда MCU, — подчеркивает американский писатель Эрик Дэвис. — Все это напоминает фильм о Бонде с оттенками "Миссии невыполнима" и "Тельмы и Луизы". "Черная Вдова" — 24-й фильм кинематографической вселенной Marvel. Он станет продолжением картины "Первый мститель: Противостояние". Детали сюжета держат в секрете, но известно, что в ленте Наташе Романофф предстоит разобраться со своим прошлым. В этом ей помогут близкие и родные. В российский прокат блокбастер выйдет 8 июля 2021 года.
https://ria.ru/20210605/johansson-1735680490.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, скарлетт йоханссон
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В соцсетях появились первые отзывы кинокритиков о новом блокбастере Marvel "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон. Авторам рецензий одним из первых удалось посмотреть ленту о приключениях шпионки Наташи Романофф и ее семьи.
"Великолепный фильм с эмоциональными моментами, отличными боевыми сценами и понятным сюжетом, — написал
журналист Херб Скрибнер. — Скарлетт Йоханссон великолепна. На мой взгляд, это ее лучший фильм в MCU.
"Фильмы Marvel возвращаются, и четвертая фаза начинается с очень интересного и насыщенного событиями боевика "Черная вдова". Это предыстория Наташи, созданная с такими отличными и завораживающими декорациями, что ее необходимо смотреть на самом большом экране", — считает кинорепортер Умберто Гонсалес.
"Черная вдова" — отличный шпионский боевик с неожиданными поворотами. Фильм необузданный и эмоциональный. Флоренс Пью и Скарлетт впечатляюще выглядят вместе на экране, а Дэвид Харбор — просто лучший", — отметил
редактор из развлекательного портала Geek Vibes Nation.
"Фильмы Marvel возвращаются! "Черная вдова" — это напряженный, насыщенный боевыми сценами шпионский триллер, который ставит эмоциональную точку в истории Наташи. Флоренс Пью — невероятная ! Она, безусловно, новая звезда MCU, — подчеркивает
американский писатель Эрик Дэвис. — Все это напоминает фильм о Бонде с оттенками "Миссии невыполнима" и "Тельмы и Луизы".
"Черная Вдова" — 24-й фильм кинематографической вселенной Marvel. Он станет продолжением картины "Первый мститель: Противостояние". Детали сюжета держат в секрете, но известно, что в ленте Наташе Романофф предстоит разобраться со своим прошлым. В этом ей помогут близкие и родные.
В российский прокат блокбастер выйдет 8 июля 2021 года.