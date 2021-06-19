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Минтруд: непривитых работников можно отстранить без сохранения зарплаты

Минтруд: непривитых работников можно отстранить без сохранения зарплаты - РИА Новости, 19.06.2021

Минтруд: непривитых работников можно отстранить без сохранения зарплаты

Работника, который без объективных причин не сделал обязательную прививку против коронавируса в период эпидемии, могут отстранить от работы без сохранения... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T22:18

2021-06-19T22:18

2021-06-19T23:55

россия

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Работника, который без объективных причин не сделал обязательную прививку против коронавируса в период эпидемии, могут отстранить от работы без сохранения зарплаты, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.При этом, как отмечалось, увольнение работника за отказ вакцинироваться в действующем трудовом законодательстве не предусмотрено.Ранее на этой неделе глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% сотрудников предприятий сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.Также решения о вакцинации представителей групп риска начали принимать власти других регионов России.

https://ria.ru/20210618/sertifikat-1737640403.html

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2021

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