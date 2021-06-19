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Минтруд: непривитых работников можно отстранить без сохранения зарплаты
Минтруд: непривитых работников можно отстранить без сохранения зарплаты - РИА Новости, 19.06.2021
Минтруд: непривитых работников можно отстранить без сохранения зарплаты
Работника, который без объективных причин не сделал обязательную прививку против коронавируса в период эпидемии, могут отстранить от работы без сохранения... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T22:18
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россия
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Работника, который без объективных причин не сделал обязательную прививку против коронавируса в период эпидемии, могут отстранить от работы без сохранения зарплаты, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.При этом, как отмечалось, увольнение работника за отказ вакцинироваться в действующем трудовом законодательстве не предусмотрено.Ранее на этой неделе глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% сотрудников предприятий сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.Также решения о вакцинации представителей групп риска начали принимать власти других регионов России.
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Минтруд: непривитых работников можно отстранить без сохранения зарплаты
22:18 19.06.2021 (обновлено: 23:55 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Глава Минтруда Котяков: непривитых работников можно отстранить без сохранения зарплаты

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Работника, который без объективных причин не сделал обязательную прививку против коронавируса в период эпидемии, могут отстранить от работы без сохранения зарплаты, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. То есть, такое решение принимается на уровне регионов. Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной", — заявил глава Минтруда.
При этом, как отмечалось, увольнение работника за отказ вакцинироваться в действующем трудовом законодательстве не предусмотрено.
Ранее на этой неделе глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% сотрудников предприятий сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.
Также решения о вакцинации представителей групп риска начали принимать власти других регионов России.
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