https://ria.ru/20210619/obrazovanie-1737693820.html

Путин поручил развивать систему среднего профобразования

Путин поручил развивать систему среднего профобразования - РИА Новости, 19.06.2021

Путин поручил развивать систему среднего профобразования

Президент РФ Владимир Путин предложил предусмотреть не менее 30 миллиардов рублей на развитие системы среднего профессионального образования в РФ до 2024 года. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:56

2021-06-19T14:56

2021-06-19T14:56

россия

единая россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737690676_0:50:2651:1541_1920x0_80_0_0_a3b5dec719f9b48daa85bed8111f557c.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил предусмотреть не менее 30 миллиардов рублей на развитие системы среднего профессионального образования в РФ до 2024 года.Путин в субботу выступает на XX съезде партии "Единая Россия".Он добавил, что эти средства пойдут как на обновление материальной базы, так и на переподготовку преподавателей.

https://sn.ria.ru/20210615/shkoly-1737076363.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, единая россия, владимир путин, общество