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Путин поручил развивать систему среднего профобразования
Путин поручил развивать систему среднего профобразования - РИА Новости, 19.06.2021
Путин поручил развивать систему среднего профобразования
Президент РФ Владимир Путин предложил предусмотреть не менее 30 миллиардов рублей на развитие системы среднего профессионального образования в РФ до 2024 года. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:56
2021-06-19T14:56
россия
единая россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил предусмотреть не менее 30 миллиардов рублей на развитие системы среднего профессионального образования в РФ до 2024 года.Путин в субботу выступает на XX съезде партии "Единая Россия".Он добавил, что эти средства пойдут как на обновление материальной базы, так и на переподготовку преподавателей.
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россия, единая россия, владимир путин, общество
Путин поручил развивать систему среднего профобразования
14:56 19.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Путин предложил выделить 30 миллиардов рублей на развитие системы среднего профобразования

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил предусмотреть не менее 30 миллиардов рублей на развитие системы среднего профессионального образования в РФ до 2024 года.
Путин в субботу выступает на XX съезде партии "Единая Россия".

"Предлагаю и прошу вас предусмотреть дополнительные ресурсы, не менее 30 миллиардов рублей на период до 2024 года, на развитие среднего профессионального образования, которое сейчас у нас строится и на базе колледжей, и вузов", - заявил президент, выступая на съезде.

Он добавил, что эти средства пойдут как на обновление материальной базы, так и на переподготовку преподавателей.
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