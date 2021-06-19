https://ria.ru/20210619/obrazovanie-1737693820.html
Путин поручил развивать систему среднего профобразования
Путин поручил развивать систему среднего профобразования - РИА Новости, 19.06.2021
Путин поручил развивать систему среднего профобразования
Президент РФ Владимир Путин предложил предусмотреть не менее 30 миллиардов рублей на развитие системы среднего профессионального образования в РФ до 2024 года. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:56
2021-06-19T14:56
2021-06-19T14:56
россия
единая россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил предусмотреть не менее 30 миллиардов рублей на развитие системы среднего профессионального образования в РФ до 2024 года.Путин в субботу выступает на XX съезде партии "Единая Россия".Он добавил, что эти средства пойдут как на обновление материальной базы, так и на переподготовку преподавателей.
https://sn.ria.ru/20210615/shkoly-1737076363.html
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россия, единая россия, владимир путин, общество
Путин поручил развивать систему среднего профобразования
Путин предложил выделить 30 миллиардов рублей на развитие системы среднего профобразования