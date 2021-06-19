https://ria.ru/20210619/mitropolit-1737687596.html

Умер лидер православных Луганска

Умер лидер православных Луганска - РИА Новости, 19.06.2021

Умер лидер православных Луганска

Митрополит Луганский и Алчевский высокопреосвященнейший Митрофан скончался на 59-м году жизни, сообщили журналистам в Луганской епархии. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:14

2021-06-19T14:14

2021-06-19T14:14

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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Митрополит Луганский и Алчевский высокопреосвященнейший Митрофан скончался на 59-м году жизни, сообщили журналистам в Луганской епархии."Высокопреосвященнейший Митрофан отошел к Господу на 59-м году жизни в результате перенесенного инфаркта. Клир и паства Луганской епархии скорбит о своем милостивом архипастыре и любящем отце, посвятившем продолжительный отрезок жизни служению Церкви и народу Луганщины", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210611/arkhiepiskop-1736555000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация вокруг упц, лнр, луганская народная республика, украинская православная церковь, луганск