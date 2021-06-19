https://ria.ru/20210619/mitropolit-1737687596.html
Умер лидер православных Луганска
Умер лидер православных Луганска - РИА Новости, 19.06.2021
Умер лидер православных Луганска
Митрополит Луганский и Алчевский высокопреосвященнейший Митрофан скончался на 59-м году жизни, сообщили журналистам в Луганской епархии. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:14
2021-06-19T14:14
2021-06-19T14:14
религия и мировоззрение
ситуация вокруг упц
лнр
луганская народная республика
украинская православная церковь
луганск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737687484_0:137:683:521_1920x0_80_0_0_a05d5e20a3ac271e54f1caf242b35343.jpg
ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Митрополит Луганский и Алчевский высокопреосвященнейший Митрофан скончался на 59-м году жизни, сообщили журналистам в Луганской епархии."Высокопреосвященнейший Митрофан отошел к Господу на 59-м году жизни в результате перенесенного инфаркта. Клир и паства Луганской епархии скорбит о своем милостивом архипастыре и любящем отце, посвятившем продолжительный отрезок жизни служению Церкви и народу Луганщины", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210611/arkhiepiskop-1736555000.html
луганская народная республика
луганск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737687484_0:73:683:585_1920x0_80_0_0_108184f2978768f02e233f8ae8c9eb3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация вокруг упц, лнр, луганская народная республика, украинская православная церковь, луганск