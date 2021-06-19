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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210619/mitropolit-1737687596.html
Умер лидер православных Луганска
Умер лидер православных Луганска - РИА Новости, 19.06.2021
Умер лидер православных Луганска
Митрополит Луганский и Алчевский высокопреосвященнейший Митрофан скончался на 59-м году жизни, сообщили журналистам в Луганской епархии. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:14
2021-06-19T14:14
религия и мировоззрение
ситуация вокруг упц
лнр
луганская народная республика
украинская православная церковь
луганск
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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Митрополит Луганский и Алчевский высокопреосвященнейший Митрофан скончался на 59-м году жизни, сообщили журналистам в Луганской епархии."Высокопреосвященнейший Митрофан отошел к Господу на 59-м году жизни в результате перенесенного инфаркта. Клир и паства Луганской епархии скорбит о своем милостивом архипастыре и любящем отце, посвятившем продолжительный отрезок жизни служению Церкви и народу Луганщины", - говорится в сообщении.
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ситуация вокруг упц, лнр, луганская народная республика, украинская православная церковь, луганск

Умер лидер православных Луганска

14:14 19.06.2021
 
© предоставлено Луганской епархией УПЦМитрополит Луганский и Алчевский Митрофан
Митрополит Луганский и Алчевский Митрофан
© предоставлено Луганской епархией УПЦ
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Митрополит Луганский и Алчевский высокопреосвященнейший Митрофан скончался на 59-м году жизни, сообщили журналистам в Луганской епархии.
"Высокопреосвященнейший Митрофан отошел к Господу на 59-м году жизни в результате перенесенного инфаркта. Клир и паства Луганской епархии скорбит о своем милостивом архипастыре и любящем отце, посвятившем продолжительный отрезок жизни служению Церкви и народу Луганщины", - говорится в сообщении.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦЛНРЛуганская Народная РеспубликаУкраинская православная церковьЛуганск
 
 
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