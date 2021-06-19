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Путин: в России нужны общие высокие стандарты во всех медорганизациях

Путин: в России нужны общие высокие стандарты во всех медорганизациях - РИА Новости, 19.06.2021

Путин: в России нужны общие высокие стандарты во всех медорганизациях

Президент России Владимир Путин заявил на съезде партии "Единая Россия", что в стране должны быть общие высокие стандарты во всех медицинских организациях на... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T15:06

2021-06-19T15:06

2021-06-19T15:06

россия

здоровье - общество

единая россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на съезде партии "Единая Россия", что в стране должны быть общие высокие стандарты во всех медицинских организациях на всей территории."От вашего участия, в том числе строгого общественного контроля, депутатского контроля зависит многое в кардинальном изменении работы первичного звена здравоохранения. Мы ведь знаем, что уровень доступности, качества медицинской помощи в регионах - от региона к региону - существенно отличается, даже у соседних подчас регионов", - сказал Путин на съезде.

россия

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2021

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россия, здоровье - общество, единая россия, владимир путин, общество