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Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе
Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе - РИА Новости, 19.06.2021
Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе
Российские вузы начинают приемную кампанию, но если абитуриенту не хватит баллов ЕГЭ для поступления на бюджет, не стоит спешить с потребительским кредитом на... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T08:35
2021-06-19T08:35
анна харнас
россия
сбербанк россии
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские вузы начинают приемную кампанию, но если абитуриенту не хватит баллов ЕГЭ для поступления на бюджет, не стоит спешить с потребительским кредитом на оплату образования, поскольку для россиян действует льготная кредитная программа с господдержкой, сообщила РИА Новости директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Анна Харнас."Если поступить на бесплатное отделение сразу не получилось и выбор вуза зависит от бюджета, то хорошим решением может стать кредит на образование с господдержкой. Эта мировая практика только набирает обороты в нашей стране", - сказала Харнас. Она напомнила, что целевой займ со ставкой всего 3% годовых можно оформить гражданам России, которым исполнилось 14 лет. Правда несовершеннолетние заемщики должны предоставить письменное согласие родителей или законных представителей.Льготную программу кредитования курирует министерство науки и высшего образования. Сейчас такие кредиты выдают только в Сбербанке, с которым ведомство подписало специальное соглашение. Деньги не выдаются на руки, а перечисляются в вуз в счет оплаты за обучение. При этом банк предоставляет льготный период на время обучения в вузе (до пяти лет) и поиск работы (девять месяцев). "В это время вы платите только проценты по займу, а не основной долг. Все сделано для того, чтобы кредитная нагрузка росла постепенно и не давила на бюджет студента в самом начале его карьеры", - пояснила Харнас."Допустим, студент планирует взять 1 миллион рублей на десять лет, из которых четыре года уйдет на обучение и еще девять месяцев на поиск работы. В этот льготный период ему нужно будет платить только проценты – около 2700 рублей в месяц. Затем молодой человек устраивается на работу и оставшиеся пять лет и три месяца по договору он будет гасить тело кредита – то есть сам миллион. Ежемесячный платеж вырастет приблизительно до 16 тысяч рублей. Общая переплата по кредиту за десять лет составит примерно 159 тысяч рублей". – подсчитала собеседница агентства.На образовательный кредит с господдержкой могут претендовать только граждане России, которые выбрали вуз, участвующий в программе субсидирования. По состоянию на июнь 2021 года в этом списке числится 561 образовательная организация. "Если вашего института нет в перечне или вы хотите получить кредит на обучение за рубежом, воспользоваться льготным предложением не получится", - сказала Харнас. Но даже в этом случае эксперт не советует брать обычный потребительский кредит."Сейчас у большинства крупных банков есть специальные целевые займы на образование с более выгодной процентной ставкой - от 5% - и удобной структурой погашения. Договором также предусмотрены отсрочки платежей на время поиска работы и другие специальные условия. В каждом банке они свои, поэтому стоит потратить время на выбор", - пояснила она.В Центре финансовой грамотности предупреждают, что иногда под обложкой "образовательного кредита" скрывается обычный потребительский займ. Поэтому надо сравнивать предложения разных банков и внимательно читать договор перед тем, как поставить подпись. "Кроме того, при выборе образовательных кредитов обращайте внимание, что процентная ставка может значительно колебаться в зависимости от того приобрели ли вы страховку или отказались от нее, являетесь ли вы клиентом банка или нет". – подчеркнула Харнас.
https://ria.ru/20210611/kollektory-1736594012.html
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анна харнас, россия, сбербанк россии
Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе
08:35 19.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка на одной из улиц в Симферополе
Девушка на одной из улиц в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

Эксперт Анна Харнас рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские вузы начинают приемную кампанию, но если абитуриенту не хватит баллов ЕГЭ для поступления на бюджет, не стоит спешить с потребительским кредитом на оплату образования, поскольку для россиян действует льготная кредитная программа с господдержкой, сообщила РИА Новости директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Анна Харнас.
"Если поступить на бесплатное отделение сразу не получилось и выбор вуза зависит от бюджета, то хорошим решением может стать кредит на образование с господдержкой. Эта мировая практика только набирает обороты в нашей стране", - сказала Харнас. Она напомнила, что целевой займ со ставкой всего 3% годовых можно оформить гражданам России, которым исполнилось 14 лет. Правда несовершеннолетние заемщики должны предоставить письменное согласие родителей или законных представителей.
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Льготную программу кредитования курирует министерство науки и высшего образования. Сейчас такие кредиты выдают только в Сбербанке, с которым ведомство подписало специальное соглашение. Деньги не выдаются на руки, а перечисляются в вуз в счет оплаты за обучение. При этом банк предоставляет льготный период на время обучения в вузе (до пяти лет) и поиск работы (девять месяцев). "В это время вы платите только проценты по займу, а не основной долг. Все сделано для того, чтобы кредитная нагрузка росла постепенно и не давила на бюджет студента в самом начале его карьеры", - пояснила Харнас.
"Допустим, студент планирует взять 1 миллион рублей на десять лет, из которых четыре года уйдет на обучение и еще девять месяцев на поиск работы. В этот льготный период ему нужно будет платить только проценты – около 2700 рублей в месяц. Затем молодой человек устраивается на работу и оставшиеся пять лет и три месяца по договору он будет гасить тело кредита – то есть сам миллион. Ежемесячный платеж вырастет приблизительно до 16 тысяч рублей. Общая переплата по кредиту за десять лет составит примерно 159 тысяч рублей". – подсчитала собеседница агентства.
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На образовательный кредит с господдержкой могут претендовать только граждане России, которые выбрали вуз, участвующий в программе субсидирования. По состоянию на июнь 2021 года в этом списке числится 561 образовательная организация. "Если вашего института нет в перечне или вы хотите получить кредит на обучение за рубежом, воспользоваться льготным предложением не получится", - сказала Харнас. Но даже в этом случае эксперт не советует брать обычный потребительский кредит.
"Сейчас у большинства крупных банков есть специальные целевые займы на образование с более выгодной процентной ставкой - от 5% - и удобной структурой погашения. Договором также предусмотрены отсрочки платежей на время поиска работы и другие специальные условия. В каждом банке они свои, поэтому стоит потратить время на выбор", - пояснила она.
В Центре финансовой грамотности предупреждают, что иногда под обложкой "образовательного кредита" скрывается обычный потребительский займ. Поэтому надо сравнивать предложения разных банков и внимательно читать договор перед тем, как поставить подпись. "Кроме того, при выборе образовательных кредитов обращайте внимание, что процентная ставка может значительно колебаться в зависимости от того приобрели ли вы страховку или отказались от нее, являетесь ли вы клиентом банка или нет". – подчеркнула Харнас.
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