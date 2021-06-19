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Заммэра Москвы рассказал о ситуации с заполняемостью коек

Заммэра Москвы рассказал о ситуации с заполняемостью коек - РИА Новости, 19.06.2021

Заммэра Москвы рассказал о ситуации с заполняемостью коек

В Москве развернуто достаточное количество койко-мест для больных COVID, но идет подготовка к ухудшению ситуации, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T21:16

2021-06-19T21:16

2021-06-19T21:16

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

петр бирюков

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Москве развернуто достаточное количество койко-мест для больных COVID, но идет подготовка к ухудшению ситуации, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире "Соловьев live".Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге ранее назвал обстановку с заболеваемостью в Москве драматической, отметив, что в больницах с COVID-19 находятся более 12 тысяч человек. Он призвал отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг с пониманием."Вместе с нашими коллегами из социального комплекса, под руководством мэра Москвы мы занимаемся этой задачей: создаем дополнительные койко-места, ставим установки по подаче кислорода. В данном случае и эта работа продолжается, с учетом той сложной ситуации, которая в городе складывается. У нас достаточно большое количество койко-мест, но мы думаем о том, что ситуация может быть сложнее, поэтому к этому готовимся уже сегодня. По поручению наших коллег мы этой темой, техническим оборудованием, уже занимаемся", - заявил Бирюков.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, петр бирюков, здоровье - общество, сергей собянин, москва