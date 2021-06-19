https://ria.ru/20210619/koronavirus-1737690920.html
Путин призвал правительство работать в штабном режиме из-за COVID-19
Путин призвал правительство работать в штабном режиме из-за COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2021
Путин призвал правительство работать в штабном режиме из-за COVID-19
Правительству РФ и министерству здравоохранения сейчас нужно работать в особом штабном режиме, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что просит... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T14:34
2021-06-19T14:34
2021-06-19T15:00
россия
здоровье - общество
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительству РФ и министерству здравоохранения сейчас нужно работать в особом штабном режиме, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что просит подключиться к этому и партию "Единая Россия"."Проблем, требующих решения, волнующих людей, здесь много. Поэтому правительству, Минздраву, главам субъектов Федерации нужно сейчас работать, что называется, в особом штабном режиме", - сказал Путин на съезде "Единой России", проходящем в субботу."Я прошу подключиться и "Единую Россию", особенно на местах, в муниципалитетах, где в основном и реализуются эти программы", - добавил он.Ранее Путин напомнил, что в нынешнем году запущены региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения, в общей сложности на эти цели будет выделено 550 миллиардов рублей.
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россия, здоровье - общество, владимир путин, единая россия
Путин призвал правительство работать в штабном режиме из-за COVID-19
14:34 19.06.2021 (обновлено: 15:00 19.06.2021)
Путин призвал правительство работать в штабном режиме из-за COVID-19
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Правительству РФ и министерству здравоохранения сейчас нужно работать в особом штабном режиме, заявил президент России Владимир Путин
, отметив, что просит подключиться к этому и партию "Единая Россия
".
"Проблем, требующих решения, волнующих людей, здесь много. Поэтому правительству, Минздраву, главам субъектов Федерации нужно сейчас работать, что называется, в особом штабном режиме", - сказал Путин на съезде "Единой России", проходящем в субботу.
"Я прошу подключиться и "Единую Россию", особенно на местах, в муниципалитетах, где в основном и реализуются эти программы", - добавил он.
Ранее Путин напомнил, что в нынешнем году запущены региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения, в общей сложности на эти цели будет выделено 550 миллиардов рублей.