https://ria.ru/20210619/koronavirus-1737690920.html

Путин призвал правительство работать в штабном режиме из-за COVID-19

Путин призвал правительство работать в штабном режиме из-за COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2021

Путин призвал правительство работать в штабном режиме из-за COVID-19

Правительству РФ и министерству здравоохранения сейчас нужно работать в особом штабном режиме, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что просит... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T14:34

2021-06-19T14:34

2021-06-19T15:00

россия

здоровье - общество

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительству РФ и министерству здравоохранения сейчас нужно работать в особом штабном режиме, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что просит подключиться к этому и партию "Единая Россия"."Проблем, требующих решения, волнующих людей, здесь много. Поэтому правительству, Минздраву, главам субъектов Федерации нужно сейчас работать, что называется, в особом штабном режиме", - сказал Путин на съезде "Единой России", проходящем в субботу."Я прошу подключиться и "Единую Россию", особенно на местах, в муниципалитетах, где в основном и реализуются эти программы", - добавил он.Ранее Путин напомнил, что в нынешнем году запущены региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения, в общей сложности на эти цели будет выделено 550 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html

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2021

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россия, здоровье - общество, владимир путин, единая россия