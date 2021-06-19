https://ria.ru/20210619/koronavirus-1737677510.html
В Москве за сутки госпитализировали 1745 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1745 человек с COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1745 человек с COVID-19
Более 1,7 тысячи человек госпитализированы с коронавирусом в Москве за сутки, на ИВЛ находится почти 600 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T11:53
2021-06-19T11:53
2021-06-19T11:53
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 1,7 тысячи человек госпитализированы с коронавирусом в Москве за сутки, на ИВЛ находится почти 600 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В Москве выявлено 9 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 745 человек. На ИВЛ находятся 598 человек", — сообщили в штабе.В городе выздоровели ещё 3 395 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 113 794.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, общество
В Москве за сутки госпитализировали 1745 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1745 человек с COVID-19