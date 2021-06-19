https://ria.ru/20210619/koronavirus-1737674610.html

В России за сутки выявили 17 906 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 17 906 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 19.06.2021

В России за сутки выявили 17 906 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 17 906 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T11:32

2021-06-19T11:32

2021-06-19T11:45

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 17 906 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне заболело 17 262 человека. Темп прироста составляет 0,34%. Больше всего новых заражений выявили в Москве — 9120, Московской области — 1456 и Санкт-Петербурге — 996.Меньше всего — в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономном округах.С начала пандемии заразились 5 299 215 человек, 4 861 343 пациента выздоровели, 128 911 больных умерло.

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737547189.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество