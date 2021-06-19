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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210619/koronavirus-1737674610.html
В России за сутки выявили 17 906 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 17 906 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 19.06.2021
В России за сутки выявили 17 906 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 17 906 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T11:32
2021-06-19T11:45
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 17 906 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне заболело 17 262 человека. Темп прироста составляет 0,34%. Больше всего новых заражений выявили в Москве — 9120, Московской области — 1456 и Санкт-Петербурге — 996.Меньше всего — в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономном округах.С начала пандемии заразились 5 299 215 человек, 4 861 343 пациента выздоровели, 128 911 больных умерло.
https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737547189.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество
В России за сутки выявили 17 906 новых случаев заражения коронавирусом
11:32 19.06.2021 (обновлено: 11:45 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В России за сутки выявили 17 906 новых случаев заражения коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 17 906 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Накануне заболело 17 262 человека. Темп прироста составляет 0,34%.
Больше всего новых заражений выявили в Москве — 9120, Московской области — 1456 и Санкт-Петербурге — 996.
Меньше всего — в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономном округах.
С начала пандемии заразились 5 299 215 человек, 4 861 343 пациента выздоровели, 128 911 больных умерло.
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