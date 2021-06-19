https://ria.ru/20210619/koronavirus-1737674489.html
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 19.06.2021
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии (по 0,06%), следует из данных оперативного штаба по борьбе с... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T11:31
2021-06-19T11:31
2021-06-19T11:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
республика ингушетия
республика адыгея
республика тыва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737436477_0:371:2884:1993_1920x0_80_0_0_def87b6c4d6af407df7162a96f0242a8.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии (по 0,06%), следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания - 0,06%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика - 0,08%, 3. Республика Тыва, Республика Адыгея - 0,09%", - говорится в сообщении.
республика ингушетия
республика адыгея
республика тыва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737436477_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_046c52197a5695c313df3a2ec72b1ca7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, здоровье - общество, республика ингушетия, республика адыгея, республика тыва, экономика
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID за сутки зафиксирован в КЧР и Северной Осетии