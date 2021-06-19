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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210619/koronavirus-1737674489.html
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 19.06.2021
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии (по 0,06%), следует из данных оперативного штаба по борьбе с... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T11:31
2021-06-19T11:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
республика ингушетия
республика адыгея
республика тыва
экономика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии (по 0,06%), следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания - 0,06%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика - 0,08%, 3. Республика Тыва, Республика Адыгея - 0,09%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, республика ингушетия, республика адыгея, республика тыва, экономика
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
11:31 19.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате реанимации и и пациент в палате интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинские работники в палате реанимации и и пациент в палате интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Наименьший темп прироста COVID за сутки зафиксирован в КЧР и Северной Осетии

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии (по 0,06%), следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания - 0,06%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика - 0,08%, 3. Республика Тыва, Республика Адыгея - 0,09%", - говорится в сообщении.
 
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