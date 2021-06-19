https://ria.ru/20210619/koronavirus-1737674489.html

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 19.06.2021

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии (по 0,06%), следует из данных оперативного штаба по борьбе с... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T11:31

2021-06-19T11:31

2021-06-19T11:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

республика ингушетия

республика адыгея

республика тыва

экономика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии (по 0,06%), следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания - 0,06%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика - 0,08%, 3. Республика Тыва, Республика Адыгея - 0,09%", - говорится в сообщении.

республика ингушетия

республика адыгея

республика тыва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, республика ингушетия, республика адыгея, республика тыва, экономика