https://ria.ru/20210619/koronavirus-1737669873.html

Гинцбург рассказал, в каком случае человек не заболеет COVID-19

Гинцбург рассказал, в каком случае человек не заболеет COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2021

Гинцбург рассказал, в каком случае человек не заболеет COVID-19

Человек гарантированно не заболеет коронавирусной инфекцией при наличии антител к S-белку или к большей его части, наиболее доступные тесты для этого,... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T10:19

2021-06-19T10:19

2021-06-19T11:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733471_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5b88760979d4f1312f3d46a79b966c3.jpg

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Человек гарантированно не заболеет коронавирусной инфекцией при наличии антител к S-белку или к большей его части, наиболее доступные тесты для этого, соответствующие всем параметрам, — "Вектор-Бест" и "Ниармедик", заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."При наличии определенного уровня таких антител человек гарантированно не заболеет ни "уханьским" штаммом коронавируса, против которого создавалась вакцина "Спутник V", ни теми штаммами, которые циркулируют в настоящее время под различными географическими названиями — от Британии до Индии", — сказал Гинцбург.Он отметил, что в настоящее время наиболее доступны в России и соответствуют всем параметрам две тест-системы: "Вектор-Бест" и "Ниармедик". Одна тест-система определяет антитела ко всему S-белку, другая — к большой части этого S-белка, к так называемому RBD-домену, внутри него находится кусочек S-белка, пояснил Гинцбург.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество