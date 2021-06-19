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https://ria.ru/20210619/koronavirus-1737669873.html
Гинцбург рассказал, в каком случае человек не заболеет COVID-19
Гинцбург рассказал, в каком случае человек не заболеет COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2021
Гинцбург рассказал, в каком случае человек не заболеет COVID-19
Человек гарантированно не заболеет коронавирусной инфекцией при наличии антител к S-белку или к большей его части, наиболее доступные тесты для этого,... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T10:19
2021-06-19T11:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Человек гарантированно не заболеет коронавирусной инфекцией при наличии антител к S-белку или к большей его части, наиболее доступные тесты для этого, соответствующие всем параметрам, — "Вектор-Бест" и "Ниармедик", заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."При наличии определенного уровня таких антител человек гарантированно не заболеет ни "уханьским" штаммом коронавируса, против которого создавалась вакцина "Спутник V", ни теми штаммами, которые циркулируют в настоящее время под различными географическими названиями — от Британии до Индии", — сказал Гинцбург.Он отметил, что в настоящее время наиболее доступны в России и соответствуют всем параметрам две тест-системы: "Вектор-Бест" и "Ниармедик". Одна тест-система определяет антитела ко всему S-белку, другая — к большой части этого S-белка, к так называемому RBD-домену, внутри него находится кусочек S-белка, пояснил Гинцбург.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Гинцбург рассказал, в каком случае человек не заболеет COVID-19
10:19 19.06.2021 (обновлено: 11:31 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках тест к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Лаборант держит в руках тест к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Гинцбург заявил, что человек не заболеет COVID-19 при наличии антител к S-белку или к его части

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Человек гарантированно не заболеет коронавирусной инфекцией при наличии антител к S-белку или к большей его части, наиболее доступные тесты для этого, соответствующие всем параметрам, — "Вектор-Бест" и "Ниармедик", заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"При наличии определенного уровня таких антител человек гарантированно не заболеет ни "уханьским" штаммом коронавируса, против которого создавалась вакцина "Спутник V", ни теми штаммами, которые циркулируют в настоящее время под различными географическими названиями — от Британии до Индии", — сказал Гинцбург.
Он отметил, что в настоящее время наиболее доступны в России и соответствуют всем параметрам две тест-системы: "Вектор-Бест" и "Ниармедик". Одна тест-система определяет антитела ко всему S-белку, другая — к большой части этого S-белка, к так называемому RBD-домену, внутри него находится кусочек S-белка, пояснил Гинцбург.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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