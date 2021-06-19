https://ria.ru/20210619/koronavirus-1737658346.html

Эксперты назвали условия для завершения пандемии коронавируса

Эксперты назвали условия для завершения пандемии коронавируса - РИА Новости, 19.06.2021

Эксперты назвали условия для завершения пандемии коронавируса

Сроки окончания пандемии коронавируса будут зависеть от скорости снабжения вакцинами непривитых наций, особенно в развивающихся странах, так как это поможет... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T07:16

2021-06-19T07:16

2021-06-19T11:54

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ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Сроки окончания пандемии коронавируса будут зависеть от скорости снабжения вакцинами непривитых наций, особенно в развивающихся странах, так как это поможет остановить дальнейшую мутацию COVID-19, которая может подорвать усилия по массовой вакцинации, сообщили РИА Новости американские эксперты.Эксперт прогнозирует, что пандемия продлится до 2022 года, а затем заболевание станет более эндемическим. Он отметил, что этот процесс может затянуться, так как "люди путешествуют, другие спасаются от войны и опасных ситуаций, а вирус мутирует"."Когда варианты возникают, они могут быстро распространяться и приводить к большому числу случаев среди непривитых людей. Во всем мире существует множество групп населения, у которых нет или мало вакцин", — считает Трапидо.По его словам, усилия по распространению вакцин должны быть сосредоточены на Бразилии, Индии, Пакистане, Непале, странах Южной и Центральной Америки и других развивающихся странах.Профессор вирусологии и вакцинологии в университете Коннектикута доктор Пауло Верарди сообщил РИА Новости, что странам необходимо вакцинировать по крайней мере две трети, если не три четверти или более их населения, чтобы достичь уровня иммунитета, который нарушит циклы передачи инфекции и, следовательно, предотвратит дополнительные волны заболевания.Эксперт также отметил, что новые, более заразные варианты коронавируса "вызывают озабоченность".Верарди подчеркнул важность работы по обеспечению доступности вакцин для людей во всем мире, в том числе в странах с низким уровнем доходов, потому что это единственный способ контролировать пандемию и избежать роста заболеваемости в будущем.

https://ria.ru/20210618/golikova-1737629350.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вашингтон, сша, в мире