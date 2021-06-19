https://ria.ru/20210619/kampaniya-1737695450.html

Путин назвал избирательную кампанию ответственным периодом

Путин назвал избирательную кампанию ответственным периодом - РИА Новости, 19.06.2021

Путин назвал избирательную кампанию ответственным периодом

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что все подойдут ответственно к выборам своих кандидатов в депутаты, доверие общества - это колоссальная... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T15:07

2021-06-19T15:07

2021-06-19T15:52

россия

единая россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что все подойдут ответственно к выборам своих кандидатов в депутаты, доверие общества - это колоссальная ответственность."Подходить к выбору своих кандидатов любой гражданин страны должен в высшей степени ответственно. На это очень и рассчитываю",- сказал Путин на съезде "Единой России".По его словам, участие и победа в выборах не самоцель, "доверие общества - это, прежде всего, колоссальная ответственность"."Формирование главного представительного, законодательного органа страны—это очень важный этап в жизни нашего государства. Да, депутаты Государственной думы не занимаются какой-то яркой работой, не принимают управленческих решений, но депутаты всех уровней формируют основной базис, основу, на которой и формируется вся государственная политика", — сказал Путин на съезде ЕР.

https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html

россия

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россия, единая россия, владимир путин, политика