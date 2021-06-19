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В крымском поселке Кореиз началась эвакуация
В крымском поселке Кореиз началась эвакуация - РИА Новости, 19.06.2021
В крымском поселке Кореиз началась эвакуация
Частичная эвакуация людей началась из подтопленных домов в поселке Кореиз на южном берегу Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T23:07
2021-06-19T23:07
подтопления в крыму
сергей аксенов (политик)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Частичная эвакуация людей началась из подтопленных домов в поселке Кореиз на южном берегу Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация в поселке после прошедших ливней и выхода из берегов рек характеризуется как сложная. Селевые потоки подтопили жилые дома, нанесло огромное количество глины и камней, отсутствует водоснабжение."Начинается частичная эвакуация людей из пострадавших домов в Кореизе", - сказал журналистам Крючков.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, реки вышли из берегов, подтопило улицы и дома. По последним данным, от разгула стихии в районе Ялты пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
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подтопления в крыму, сергей аксенов (политик), республика крым, происшествия
В крымском поселке Кореиз началась эвакуация
23:07 19.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобили на затопленной улице Ялты
Автомобили на затопленной улице Ялты - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

В крымском поселке Кореиз началась частичная эвакуация

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Частичная эвакуация людей началась из подтопленных домов в поселке Кореиз на южном берегу Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация в поселке после прошедших ливней и выхода из берегов рек характеризуется как сложная. Селевые потоки подтопили жилые дома, нанесло огромное количество глины и камней, отсутствует водоснабжение.
"Начинается частичная эвакуация людей из пострадавших домов в Кореизе", - сказал журналистам Крючков.
Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, реки вышли из берегов, подтопило улицы и дома. По последним данным, от разгула стихии в районе Ялты пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
Люди на затопленной улице в Ялте - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
Вчера, 18:55
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Подтопления в КрымуСергей Аксенов (политик)Республика КрымПроисшествия
 
 
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