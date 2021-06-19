https://ria.ru/20210619/evakuatsiya-1737736268.html

В крымском поселке Кореиз началась эвакуация

В крымском поселке Кореиз началась эвакуация - РИА Новости, 19.06.2021

В крымском поселке Кореиз началась эвакуация

Частичная эвакуация людей началась из подтопленных домов в поселке Кореиз на южном берегу Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T23:07

2021-06-19T23:07

2021-06-19T23:07

подтопления в крыму

сергей аксенов (политик)

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Частичная эвакуация людей началась из подтопленных домов в поселке Кореиз на южном берегу Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация в поселке после прошедших ливней и выхода из берегов рек характеризуется как сложная. Селевые потоки подтопили жилые дома, нанесло огромное количество глины и камней, отсутствует водоснабжение."Начинается частичная эвакуация людей из пострадавших домов в Кореизе", - сказал журналистам Крючков.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, реки вышли из берегов, подтопило улицы и дома. По последним данным, от разгула стихии в районе Ялты пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

https://ria.ru/20210619/krym-1737720130.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, сергей аксенов (политик), республика крым, происшествия