https://ria.ru/20210619/evakuatsiya-1737736268.html
В крымском поселке Кореиз началась эвакуация
В крымском поселке Кореиз началась эвакуация - РИА Новости, 19.06.2021
В крымском поселке Кореиз началась эвакуация
Частичная эвакуация людей началась из подтопленных домов в поселке Кореиз на южном берегу Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T23:07
2021-06-19T23:07
2021-06-19T23:07
подтопления в крыму
сергей аксенов (политик)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Частичная эвакуация людей началась из подтопленных домов в поселке Кореиз на южном берегу Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация в поселке после прошедших ливней и выхода из берегов рек характеризуется как сложная. Селевые потоки подтопили жилые дома, нанесло огромное количество глины и камней, отсутствует водоснабжение."Начинается частичная эвакуация людей из пострадавших домов в Кореизе", - сказал журналистам Крючков.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, реки вышли из берегов, подтопило улицы и дома. По последним данным, от разгула стихии в районе Ялты пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
https://ria.ru/20210619/krym-1737720130.html
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РИА Новости
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подтопления в крыму, сергей аксенов (политик), республика крым, происшествия
В крымском поселке Кореиз началась эвакуация
В крымском поселке Кореиз началась частичная эвакуация