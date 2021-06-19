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Медведев: надо подумать над запретом продукции, не подлежащей переработке
Медведев: надо подумать над запретом продукции, не подлежащей переработке - РИА Новости, 19.06.2021
Медведев: надо подумать над запретом продукции, не подлежащей переработке
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что нужно подумать над запретом на использование отдельных видов продукции, не подлежащих переработке,... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T16:05
2021-06-19T16:05
дмитрий медведев
единая россия
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что нужно подумать над запретом на использование отдельных видов продукции, не подлежащих переработке, этот тренд реализуется во всем мире."Кроме того, нужно подумать над введением запрета на использование отдельных видов продукции, которые не подлежат переработке", - сказал он, выступая на пленарном заседании XX съезда "Единой России".Медведев отметил, что во время встреч с экоактивистами эта тема часто поднимается, об этом все время говорят. Доля упаковки, которая подлежит переработке, по его мнению, должна приближаться к 70%, а потом, возможно, к 85%, потому что это "тот тренд, который сейчас сформировался во всем мире".
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дмитрий медведев, единая россия, общество
Медведев: надо подумать над запретом продукции, не подлежащей переработке
16:05 19.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит совещание по вопросу о защите национальных интересов в сфере разработки искусственного интеллекта
Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу о защите национальных интересов в сфере разработки искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель ЕР призвал подумать над запретом продукции, не подлежащей переработке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что нужно подумать над запретом на использование отдельных видов продукции, не подлежащих переработке, этот тренд реализуется во всем мире.
"Кроме того, нужно подумать над введением запрета на использование отдельных видов продукции, которые не подлежат переработке", - сказал он, выступая на пленарном заседании XX съезда "Единой России".
Медведев отметил, что во время встреч с экоактивистами эта тема часто поднимается, об этом все время говорят. Доля упаковки, которая подлежит переработке, по его мнению, должна приближаться к 70%, а потом, возможно, к 85%, потому что это "тот тренд, который сейчас сформировался во всем мире".
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