Зона отчуждения: песчаные бури стирают с земли поселок

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Дома последних жителей этого села поглощают барханы. Его сравнивают с Чернобылем и называют астраханской зоной отчуждения. Здесь нет ни магазинов, ни газа, ни водоснабжения. Все подъезды к поселку занесло песком.