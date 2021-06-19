https://ria.ru/20210619/barkhany-1737733245.html
Зона отчуждения: песчаные бури стирают с земли поселок
Зона отчуждения: песчаные бури стирают с земли поселок - РИА Новости, 19.06.2021
Зона отчуждения: песчаные бури стирают с земли поселок
Дома последних жителей этого села поглощают барханы. Его сравнивают с Чернобылем и называют астраханской зоной отчуждения. Здесь нет ни магазинов, ни газа, ни водоснабжения. Все подъезды к поселку занесло песком.
2021-06-19T21:52
2021-06-19T21:52
2021-06-19T21:52
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737733223_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_d870fdd5245d0b8bcb4ac65465a9d2c4.jpg
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737733223_56:0:536:360_1920x0_80_0_0_ea752c6023f9e264e20b3a9b90e21854.jpg
Зона отчуждения: песчаные бури стирают с земли поселок
Дома последних жителей этого села поглощают барханы. Его сравнивают с Чернобылем и называют астраханской зоной отчуждения. Здесь нет ни магазинов, ни газа, ни водоснабжения. Все подъезды к поселку занесло песком.
2021-06-19T21:52
true
PT1M34S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область, видео
Зона отчуждения: песчаные бури стирают с земли поселок
Дома последних жителей этого села поглощают барханы. Его сравнивают с Чернобылем и называют астраханской зоной отчуждения. Здесь нет ни магазинов, ни газа, ни водоснабжения. Все подъезды к поселку занесло песком.
2021-06-19T21:52
true
PT1M34S
Зона отчуждения: песчаные бури стирают с земли поселок
Дома последних жителей этого села поглощают барханы. Его сравнивают с Чернобылем и называют астраханской зоной отчуждения. Здесь нет ни магазинов, ни газа, ни водоснабжения. Все подъезды к поселку занесло песком.