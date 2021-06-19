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Аксенов возглавил региональную группу ЕР по Крыму и Севастополю

Аксенов возглавил региональную группу ЕР по Крыму и Севастополю - РИА Новости, 19.06.2021

Аксенов возглавил региональную группу ЕР по Крыму и Севастополю

Сергей Аксенов возглавил региональную группу ЕР по Крыму и Севастополю следует из списка, который зачитал в субботу секретарь генсовета "Единой России" Андрей... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T16:57

2021-06-19T16:57

2021-06-19T17:39

единая россия

севастополь

политика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сергей Аксенов возглавил региональную группу ЕР по Крыму и Севастополю следует из списка, который зачитал в субботу секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на съезде партии.Согласно данным списка, глава Крыма Сергей Аксенов возглавил региональную группу по Крыму и Севастополю.

севастополь

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единая россия, севастополь, политика