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Аксенов возглавил региональную группу ЕР по Крыму и Севастополю
Аксенов возглавил региональную группу ЕР по Крыму и Севастополю - РИА Новости, 19.06.2021
Аксенов возглавил региональную группу ЕР по Крыму и Севастополю
Сергей Аксенов возглавил региональную группу ЕР по Крыму и Севастополю следует из списка, который зачитал в субботу секретарь генсовета "Единой России" Андрей... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T16:57
2021-06-19T16:57
2021-06-19T17:39
единая россия
севастополь
политика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сергей Аксенов возглавил региональную группу ЕР по Крыму и Севастополю следует из списка, который зачитал в субботу секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на съезде партии.Согласно данным списка, глава Крыма Сергей Аксенов возглавил региональную группу по Крыму и Севастополю.
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единая россия, севастополь, политика
Аксенов возглавил региональную группу ЕР по Крыму и Севастополю
16:57 19.06.2021 (обновлено: 17:39 19.06.2021)
Аксенов возглавил региональную группу Единой России по Крыму и Севастополю