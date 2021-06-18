https://ria.ru/20210618/zakonoproekty-1737596591.html

Депутаты Вологодчины приняли 945 законопроектов за пять лет

Депутаты Вологодчины приняли 945 законопроектов за пять лет - РИА Новости, 18.06.2021

Депутаты Вологодчины приняли 945 законопроектов за пять лет

Парламентарии Вологодской области за пять лет приняли 945 законопроектов, каждый пятый – социально значимый, сообщил спикер Заксобрания области, руководитель... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T16:49

2021-06-18T16:49

2021-06-18T16:49

вологодская область

андрей луценко

олег кувшинников

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ВОЛОГОДА, 18 июн – РИА Новости. Парламентарии Вологодской области за пять лет приняли 945 законопроектов, каждый пятый – социально значимый, сообщил спикер Заксобрания области, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко.На завершающей парламентский год 61-й сессии председатель Заксобрания области Луценко подвёл некоторые итоги работы созыва депутатов 2016-2021 года.Спикер отметил, что парламентариям удалось продолжить совместную работу в режиме открытого, конструктивного диалога."Пятилетний период, который мы с вами вместе прошли, дал хорошие результаты. За это время была проведена 61 сессия, рассмотрено 2026 вопросов, принято 945 законов области, из которых каждый пятый - социально значимый. Несмотря на то, что наши взгляды иногда не совпадали, большое спасибо всем, кто занимал конструктивную позицию", - сказал Луценко.Спикер областного парламента поблагодарил губернатора области Олега Кувшинникова, членов правительства области, депутатов законодательного собрания, представителей федеральных структур, представителей прокуратуры, судейского сообщества, глав и депутатов муниципальных образований, работников аппарата за совместную работу.Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут 19 сентября, в этот же день состоятся выборы в Заксобрание Вологодской области. Соответствующее решение было принято на 61-й сессии регионального парламента

https://ria.ru/20210618/byudzhet-1737584332.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей луценко, олег кувшинников