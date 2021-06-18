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Вологодская область
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Депутаты Вологодчины приняли 945 законопроектов за пять лет
Депутаты Вологодчины приняли 945 законопроектов за пять лет - РИА Новости, 18.06.2021
Депутаты Вологодчины приняли 945 законопроектов за пять лет
Парламентарии Вологодской области за пять лет приняли 945 законопроектов, каждый пятый – социально значимый, сообщил спикер Заксобрания области, руководитель... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T16:49
2021-06-18T16:49
вологодская область
андрей луценко
олег кувшинников
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ВОЛОГОДА, 18 июн – РИА Новости. Парламентарии Вологодской области за пять лет приняли 945 законопроектов, каждый пятый – социально значимый, сообщил спикер Заксобрания области, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко.На завершающей парламентский год 61-й сессии председатель Заксобрания области Луценко подвёл некоторые итоги работы созыва депутатов 2016-2021 года.Спикер отметил, что парламентариям удалось продолжить совместную работу в режиме открытого, конструктивного диалога."Пятилетний период, который мы с вами вместе прошли, дал хорошие результаты. За это время была проведена 61 сессия, рассмотрено 2026 вопросов, принято 945 законов области, из которых каждый пятый - социально значимый. Несмотря на то, что наши взгляды иногда не совпадали, большое спасибо всем, кто занимал конструктивную позицию", - сказал Луценко.Спикер областного парламента поблагодарил губернатора области Олега Кувшинникова, членов правительства области, депутатов законодательного собрания, представителей федеральных структур, представителей прокуратуры, судейского сообщества, глав и депутатов муниципальных образований, работников аппарата за совместную работу.Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут 19 сентября, в этот же день состоятся выборы в Заксобрание Вологодской области. Соответствующее решение было принято на 61-й сессии регионального парламента
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андрей луценко, олег кувшинников

Депутаты Вологодчины приняли 945 законопроектов за пять лет

16:49 18.06.2021
 
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской областиСпикер Заксобрания области Андрей Луценко
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской области
Читать ria.ru в
ВОЛОГОДА, 18 июн – РИА Новости. Парламентарии Вологодской области за пять лет приняли 945 законопроектов, каждый пятый – социально значимый, сообщил спикер Заксобрания области, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко.
На завершающей парламентский год 61-й сессии председатель Заксобрания области Луценко подвёл некоторые итоги работы созыва депутатов 2016-2021 года.
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Спикер отметил, что парламентариям удалось продолжить совместную работу в режиме открытого, конструктивного диалога.
"Пятилетний период, который мы с вами вместе прошли, дал хорошие результаты. За это время была проведена 61 сессия, рассмотрено 2026 вопросов, принято 945 законов области, из которых каждый пятый - социально значимый. Несмотря на то, что наши взгляды иногда не совпадали, большое спасибо всем, кто занимал конструктивную позицию", - сказал Луценко.
Спикер областного парламента поблагодарил губернатора области Олега Кувшинникова, членов правительства области, депутатов законодательного собрания, представителей федеральных структур, представителей прокуратуры, судейского сообщества, глав и депутатов муниципальных образований, работников аппарата за совместную работу.
"Уверен, что и в новом парламентском году, уже в обновленном составе, Законодательное собрание области продолжит эффективную и конструктивную совместную работу и будет решать задачи, которые стоят перед депутатским корпусом", - подчеркнул спикер Заксобрания Вологодчины.
Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут 19 сентября, в этот же день состоятся выборы в Заксобрание Вологодской области. Соответствующее решение было принято на 61-й сессии регионального парламента
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоОлег Кувшинников
 
 
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