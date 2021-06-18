https://ria.ru/20210618/zakharova-1737648864.html
Захарова прокомментировала встречу Макрона и Меркель словами из песни
Захарова прокомментировала встречу Макрона и Меркель словами из песни - РИА Новости, 18.06.2021
Захарова прокомментировала встречу Макрона и Меркель словами из песни
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заочно ответила президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель словами из песни из... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T22:49
2021-06-18T22:49
2021-06-18T22:49
мария захарова
эммануэль макрон
ангела меркель
в мире
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заочно ответила президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель словами из песни из кинофильма "Звуки музыки".На совместной пресс-конференции в Берлине Макрон и Меркель заявили, что Европа и США должны вести диалог с Россией несмотря на сложности, а ЕС стоит выработать общие правила в отношениях с Москвой.
https://radiosputnik.ria.ru/20210617/mid-1737478358.html
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мария захарова, эммануэль макрон, ангела меркель, в мире
Захарова прокомментировала встречу Макрона и Меркель словами из песни
Захарова прокомментировала встречу Макрона и Меркель словами из песни