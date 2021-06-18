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Захарова прокомментировала встречу Макрона и Меркель словами из песни
Захарова прокомментировала встречу Макрона и Меркель словами из песни - РИА Новости, 18.06.2021
Захарова прокомментировала встречу Макрона и Меркель словами из песни
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заочно ответила президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель словами из песни из... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T22:49
2021-06-18T22:49
мария захарова
эммануэль макрон
ангела меркель
в мире
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заочно ответила президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель словами из песни из кинофильма "Звуки музыки".На совместной пресс-конференции в Берлине Макрон и Меркель заявили, что Европа и США должны вести диалог с Россией несмотря на сложности, а ЕС стоит выработать общие правила в отношениях с Москвой.
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мария захарова, эммануэль макрон, ангела меркель, в мире
Захарова прокомментировала встречу Макрона и Меркель словами из песни
22:49 18.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Захарова прокомментировала встречу Макрона и Меркель словами из песни

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заочно ответила президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель словами из песни из кинофильма "Звуки музыки".
На совместной пресс-конференции в Берлине Макрон и Меркель заявили, что Европа и США должны вести диалог с Россией несмотря на сложности, а ЕС стоит выработать общие правила в отношениях с Москвой.

"Когда разглядываю это ЕС-овское аббатство невинности, вспоминаю песню "Мария" из любимого фильма "Звуки музыки". Там есть такие строки: "И как же нам решить проблему с Марией?/А как поймать облако и удержать внизу?" - написала Захарова в своем Telegram-канале, опубликовав видео с песней из фильма и ссылку на перевод текста на русский язык.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
17 июня, 19:50В мире
В МИД России процитировали Лермонтова в связи с саммитом НАТО
 
Мария ЗахароваЭммануэль МакронАнгела МеркельВ мире
 
 
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