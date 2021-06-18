Захарова прокомментировала встречу Макрона и Меркель словами из песни

"Когда разглядываю это ЕС-овское аббатство невинности, вспоминаю песню "Мария" из любимого фильма "Звуки музыки". Там есть такие строки: "И как же нам решить проблему с Марией?/А как поймать облако и удержать внизу?" - написала Захарова в своем Telegram -канале, опубликовав видео с песней из фильма и ссылку на перевод текста на русский язык.