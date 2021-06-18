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Два района в Забайкалье практически полностью отрезаны от мира паводком
Два района в Забайкалье практически полностью отрезаны от мира паводком - РИА Новости, 18.06.2021
Два района в Забайкалье практически полностью отрезаны от мира паводком
Газимуро-Заводский и Шелопугинский районы Забайкальского края практически полностью отрезаны от внешнего мира паводком, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:01
2021-06-18T12:01
2021-06-18T12:01
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
балейский район
забайкальский край
паводки в россии
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Газимуро-Заводский и Шелопугинский районы Забайкальского края практически полностью отрезаны от внешнего мира паводком, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на зампреда кабинета министров Забайкалья Андрея Гурулева.Ранее сообщалось, что более десяти населенных пунктов отрезаны паводком в Забайкальском крае из-за размыва дорог и мостов. По информации региональных властей, из-за подтоплений пострадали региональные дороги и мосты в девяти районах Забайкалья. В восьми районах введен режим ЧС.По информации краевого главка МЧС, в Газимуро-Заводском, Нерчинско-Заводском, Шелопугинском, Балейском районах гидрологическая обстановка остаётся напряжённой. В девяти населённых пунктах подтоплено 39 жилых домов, 199 приусадебных участков, разрушены семь деревянных мостов, частично подтоплены 6 участков автодорог общей протяженностью более шести километров. В ведомстве отметили, что 19 человек размещены у родственников."На данном этапе эти два района практически полностью отрезаны от внешнего мира. Сейчас работает вертолет МЧС, который эвакуирует людей, оставшихся на дороге. Развернуты пункты временного размещения, в местах подтопления люди эвакуированы или к родственникам, или в эти пункты. Организовано питание", - цитирует пресс-служба Гурулева.Он отметил, что самый серьезный ущерб нанесен объектам в Газимуро-Заводском и Шелопугинском районах. По его словам, доставку продуктов в отрезанные населенные пункты предстоит осуществлять вертолетами. Гурулев отметил, что "последние мосты по направлению в Калдагу смыло", а "дорогу придется строить практически заново".
https://radiosputnik.ria.ru/20210617/kerch-1737355242.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210608/kamchatka-1736093752.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), балейский район, забайкальский край, паводки в россии, происшествия
Два района в Забайкалье практически полностью отрезаны от мира паводком
По информации МЧС, два района в Забайкалье практически полностью отрезаны от мира паводком