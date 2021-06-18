https://ria.ru/20210618/yaroslavl-1737608478.html

Губернатор Миронов дал старт строительству новой школы под Ярославлем

Губернатор Миронов дал старт строительству новой школы под Ярославлем - РИА Новости, 18.06.2021

Губернатор Миронов дал старт строительству новой школы под Ярославлем

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в пятницу дал старт строительству новой школы в селе Вощажниково Борисоглебского района. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T17:51

2021-06-18T17:51

2021-06-18T17:51

ярославская область

дмитрий миронов

борисоглебский район

ярославская область

школа

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в пятницу дал старт строительству новой школы в селе Вощажниково Борисоглебского района.По словам губернатора, здание школы в селе очень старое, и жители района давно просили построить новое здание."Школа в селе – это всегда центр, объединяющий вокруг себя всю общественную жизнь. И здесь, в Вощажниковской школе, смогли создать такую семейную, дружескую атмосферу, в которой приятно жить и учиться. И, конечно, это неправильно, когда школа не может принять всех детей, и они вынуждены ездить на учёбу в районный центр", - сказал губернатор.Вощажниковская школа находится в числе лучших среди сельских учебных заведений в регионе. Впервые Дмитрий Миронов побывал здесь в 2018 году на празднике по случаю 150-летнего юбилея учебного заведения. Тогда все почетные гости приняли участие в посадке деревьев будущего яблоневого сада.Новая школа будет построена в рамках государственной программы "Развитие образования в Ярославской области", региональной целевой программы "Образование в Ярославской области". Завершить строительство планируется до конца 2022 года.Новое двухэтажное здание рассчитано на 240 учеников с первого по одиннадцатый класс. Обучаться в ней смогут и дети с ограниченными возможностями здоровья. Планируется оборудовать 15 кабинетов. На первом этаже разместятся классы начального обучения, слесарная и столярная мастерские, кухня, библиотека, большой спортивный зал, класс скульптуры, рисунка и живописи, хореографии, медкабинет, музей и гардеробы. На втором – помещения для средних и старших классов, актовый зал, класс народного искусства, оркестровый класс, класс фортепиано.Губернатор отметил, что перспективы у села очень хорошие: создано крупное сельскохозяйственное производство, неподалёку расположен пограничный учебный центр, с которым школа тесно сотрудничает. "Так что недостатка в учениках не будет", - резюмировал глава региона.

https://ria.ru/20210617/yaroslavl-1737480871.html

https://ria.ru/20210610/zhile-1736511973.html

https://ria.ru/20210607/proekty-1736007168.html

борисоглебский район

ярославская область

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дмитрий миронов, борисоглебский район, ярославская область, школа, общество