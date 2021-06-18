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В ЛНР допустили, что причиной взрыва на газопроводе могла стать диверсия

В ЛНР допустили, что причиной взрыва на газопроводе могла стать диверсия - РИА Новости, 18.06.2021

В ЛНР допустили, что причиной взрыва на газопроводе могла стать диверсия

Правоохранители самопровозглашенной Луганской народной республики не исключают, что причиной взрыва на газопроводе в Луганске могла стать диверсия, сообщили... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T19:02

2021-06-18T19:02

2021-06-18T21:01

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ЛУГАНСК, 18 июн – РИА Новости. Правоохранители самопровозглашенной Луганской народной республики не исключают, что причиной взрыва на газопроводе в Луганске могла стать диверсия, сообщили журналистам в пресс-службе министерства государственной безопасности ЛНР.Ранее "Луганскгаз" сообщил о взрыве на газопроводе в центре Луганска. По данным МЧС ЛНР, пострадавших нет."По предварительным данным, взрыв мог произойти в результате чрезвычайной ситуации техногенного характера. В то же время правоохранительные органы республики не исключают вероятность совершенной диверсии, направленной на подрыв экономической безопасности и обороноспособности Луганской народной республики", - заявил представитель пресс-службы МГБ ЛНР.Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий причины взрыва на газопроводе в Луганске."Рассматривается несколько версий случившегося, среди которых может быть и техногенная причина и возможно диверсия. Поэтому пока рано делать какие-либо окончательные выводы, давайте подождем окончания расследования", - говорится в заявлении Пасечника.В пресс-службе предприятия "Луганскгаз" сообщили журналистам, что возобновили газоснабжение объектов, отключенных из-за взрыва на газопроводе."В 15.00 (совпадает с мск - ред.) сотрудники государственного предприятия "Луганскгаз" полностью восстановили подачу газа абонентам, отключенным в результате взрыва на газопроводе в городе Луганск", - сообщил представитель пресс-службы.По его словам, специалисты демонтировали поврежденный участок трубы и установили временные заглушки."Восстановительные мероприятия проходили в оперативном режиме. На месте аварии работали четыре бригады сотрудников и несколько единиц специализированной техники", - дополнил представитель пресс-службы ведомства.

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Пожар после взрыва газопровода в Луганске В центре Луганска произошёл взрыв газопровода. Сообщений о пострадавших нет. Как передают СМИ, пламя уже удалось погасить. 2021-06-18T19:02 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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луганская народная республика, луганскгаз, луганск, в мире