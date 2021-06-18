https://ria.ru/20210618/vzryv-1737623462.html
В ЛНР допустили, что причиной взрыва на газопроводе могла стать диверсия
В ЛНР допустили, что причиной взрыва на газопроводе могла стать диверсия - РИА Новости, 18.06.2021
В ЛНР допустили, что причиной взрыва на газопроводе могла стать диверсия
Правоохранители самопровозглашенной Луганской народной республики не исключают, что причиной взрыва на газопроводе в Луганске могла стать диверсия, сообщили... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T19:02
2021-06-18T19:02
2021-06-18T21:01
луганская народная республика
луганскгаз
луганск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737517078_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_af10ac60ff8facd790b626aa74a7cfed.jpg
ЛУГАНСК, 18 июн – РИА Новости. Правоохранители самопровозглашенной Луганской народной республики не исключают, что причиной взрыва на газопроводе в Луганске могла стать диверсия, сообщили журналистам в пресс-службе министерства государственной безопасности ЛНР.Ранее "Луганскгаз" сообщил о взрыве на газопроводе в центре Луганска. По данным МЧС ЛНР, пострадавших нет."По предварительным данным, взрыв мог произойти в результате чрезвычайной ситуации техногенного характера. В то же время правоохранительные органы республики не исключают вероятность совершенной диверсии, направленной на подрыв экономической безопасности и обороноспособности Луганской народной республики", - заявил представитель пресс-службы МГБ ЛНР.Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий причины взрыва на газопроводе в Луганске."Рассматривается несколько версий случившегося, среди которых может быть и техногенная причина и возможно диверсия. Поэтому пока рано делать какие-либо окончательные выводы, давайте подождем окончания расследования", - говорится в заявлении Пасечника.В пресс-службе предприятия "Луганскгаз" сообщили журналистам, что возобновили газоснабжение объектов, отключенных из-за взрыва на газопроводе."В 15.00 (совпадает с мск - ред.) сотрудники государственного предприятия "Луганскгаз" полностью восстановили подачу газа абонентам, отключенным в результате взрыва на газопроводе в городе Луганск", - сообщил представитель пресс-службы.По его словам, специалисты демонтировали поврежденный участок трубы и установили временные заглушки."Восстановительные мероприятия проходили в оперативном режиме. На месте аварии работали четыре бригады сотрудников и несколько единиц специализированной техники", - дополнил представитель пресс-службы ведомства.
луганская народная республика
луганск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737517078_118:88:1280:960_1920x0_80_0_0_530706bc854a7d8d9da6cce8b4bb2c12.jpg
Пожар после взрыва газопровода в Луганске
В центре Луганска произошёл взрыв газопровода.
Сообщений о пострадавших нет.
Как передают СМИ, пламя уже удалось погасить.
2021-06-18T19:02
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, луганскгаз, луганск, в мире
В ЛНР допустили, что причиной взрыва на газопроводе могла стать диверсия
19:02 18.06.2021 (обновлено: 21:01 18.06.2021)
В ЛНР допустили, что причиной взрыва на газопроводе могла стать диверсия
ЛУГАНСК, 18 июн – РИА Новости.
Правоохранители самопровозглашенной Луганской народной республики
не исключают, что причиной взрыва на газопроводе в Луганске
могла стать диверсия, сообщили журналистам в пресс-службе министерства государственной безопасности ЛНР.
Ранее "Луганскгаз
" сообщил о взрыве на газопроводе в центре Луганска. По данным МЧС
ЛНР, пострадавших нет.
"По предварительным данным, взрыв мог произойти в результате чрезвычайной ситуации техногенного характера. В то же время правоохранительные органы республики не исключают вероятность совершенной диверсии, направленной на подрыв экономической безопасности и обороноспособности Луганской народной республики", - заявил представитель пресс-службы МГБ ЛНР.
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий причины взрыва на газопроводе в Луганске.
"Рассматривается несколько версий случившегося, среди которых может быть и техногенная причина и возможно диверсия. Поэтому пока рано делать какие-либо окончательные выводы, давайте подождем окончания расследования", - говорится в заявлении Пасечника.
В пресс-службе предприятия "Луганскгаз" сообщили журналистам, что возобновили газоснабжение объектов, отключенных из-за взрыва на газопроводе.
"В 15.00 (совпадает с мск - ред.) сотрудники государственного предприятия "Луганскгаз" полностью восстановили подачу газа абонентам, отключенным в результате взрыва на газопроводе в городе Луганск", - сообщил представитель пресс-службы.
По его словам, специалисты демонтировали поврежденный участок трубы и установили временные заглушки.
"Восстановительные мероприятия проходили в оперативном режиме. На месте аварии работали четыре бригады сотрудников и несколько единиц специализированной техники", - дополнил представитель пресс-службы ведомства.