Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210618/vzryv-1737623462.html
В ЛНР допустили, что причиной взрыва на газопроводе могла стать диверсия
В ЛНР допустили, что причиной взрыва на газопроводе могла стать диверсия - РИА Новости, 18.06.2021
В ЛНР допустили, что причиной взрыва на газопроводе могла стать диверсия
Правоохранители самопровозглашенной Луганской народной республики не исключают, что причиной взрыва на газопроводе в Луганске могла стать диверсия, сообщили... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T19:02
2021-06-18T21:01
луганская народная республика
луганскгаз
луганск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737517078_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_af10ac60ff8facd790b626aa74a7cfed.jpg
ЛУГАНСК, 18 июн – РИА Новости. Правоохранители самопровозглашенной Луганской народной республики не исключают, что причиной взрыва на газопроводе в Луганске могла стать диверсия, сообщили журналистам в пресс-службе министерства государственной безопасности ЛНР.Ранее "Луганскгаз" сообщил о взрыве на газопроводе в центре Луганска. По данным МЧС ЛНР, пострадавших нет."По предварительным данным, взрыв мог произойти в результате чрезвычайной ситуации техногенного характера. В то же время правоохранительные органы республики не исключают вероятность совершенной диверсии, направленной на подрыв экономической безопасности и обороноспособности Луганской народной республики", - заявил представитель пресс-службы МГБ ЛНР.Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий причины взрыва на газопроводе в Луганске."Рассматривается несколько версий случившегося, среди которых может быть и техногенная причина и возможно диверсия. Поэтому пока рано делать какие-либо окончательные выводы, давайте подождем окончания расследования", - говорится в заявлении Пасечника.В пресс-службе предприятия "Луганскгаз" сообщили журналистам, что возобновили газоснабжение объектов, отключенных из-за взрыва на газопроводе."В 15.00 (совпадает с мск - ред.) сотрудники государственного предприятия "Луганскгаз" полностью восстановили подачу газа абонентам, отключенным в результате взрыва на газопроводе в городе Луганск", - сообщил представитель пресс-службы.По его словам, специалисты демонтировали поврежденный участок трубы и установили временные заглушки."Восстановительные мероприятия проходили в оперативном режиме. На месте аварии работали четыре бригады сотрудников и несколько единиц специализированной техники", - дополнил представитель пресс-службы ведомства.
луганская народная республика
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Пожар после взрыва газопровода в Луганске
В центре Луганска произошёл взрыв газопровода. Сообщений о пострадавших нет. Как передают СМИ, пламя уже удалось погасить.
2021-06-18T19:02
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737517078_118:88:1280:960_1920x0_80_0_0_530706bc854a7d8d9da6cce8b4bb2c12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика, луганскгаз, луганск, в мире
В ЛНР допустили, что причиной взрыва на газопроводе могла стать диверсия
19:02 18.06.2021 (обновлено: 21:01 18.06.2021)
 
© Фото : ЛуганскИнформЦентрГазовая служба на месте взрыва на газопроводе в Луганске
Газовая служба на месте взрыва на газопроводе в Луганске - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Фото : ЛуганскИнформЦентр

В ЛНР допустили, что причиной взрыва на газопроводе могла стать диверсия

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 июн – РИА Новости. Правоохранители самопровозглашенной Луганской народной республики не исключают, что причиной взрыва на газопроводе в Луганске могла стать диверсия, сообщили журналистам в пресс-службе министерства государственной безопасности ЛНР.
Ранее "Луганскгаз" сообщил о взрыве на газопроводе в центре Луганска. По данным МЧС ЛНР, пострадавших нет.
"По предварительным данным, взрыв мог произойти в результате чрезвычайной ситуации техногенного характера. В то же время правоохранительные органы республики не исключают вероятность совершенной диверсии, направленной на подрыв экономической безопасности и обороноспособности Луганской народной республики", - заявил представитель пресс-службы МГБ ЛНР.
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий причины взрыва на газопроводе в Луганске.
"Рассматривается несколько версий случившегося, среди которых может быть и техногенная причина и возможно диверсия. Поэтому пока рано делать какие-либо окончательные выводы, давайте подождем окончания расследования", - говорится в заявлении Пасечника.
В пресс-службе предприятия "Луганскгаз" сообщили журналистам, что возобновили газоснабжение объектов, отключенных из-за взрыва на газопроводе.
"В 15.00 (совпадает с мск - ред.) сотрудники государственного предприятия "Луганскгаз" полностью восстановили подачу газа абонентам, отключенным в результате взрыва на газопроводе в городе Луганск", - сообщил представитель пресс-службы.
По его словам, специалисты демонтировали поврежденный участок трубы и установили временные заглушки.
"Восстановительные мероприятия проходили в оперативном режиме. На месте аварии работали четыре бригады сотрудников и несколько единиц специализированной техники", - дополнил представитель пресс-службы ведомства.
 
Луганская Народная РеспубликаЛуганскгазЛуганскВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22Число пострадавших от подтопления в Ялте возросло до 18 человек
09:21Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
09:18Россияне назвали желаемый уровень зарплаты в 2021 году
09:14Московские власти планируют развернуть до 24 тысяч коек для COVID-больных
09:11Эксперты выявили в даркнете продажу поддельных сертификатов о вакцинации
09:08Гинцбург назвал плюсы ревакцинации "Спутником Лайт"
09:01Стали известны подробности о погибших при крушении самолета в Кузбассе
09:00Черные дыры и темная материя: российские физики обсудили новую гипотезу
08:57Иммунолог Болибок оценил шансы умереть без прививки от COVID-19
08:46Роухани заявил, что победитель президентских выборов в Иране уже известен
08:41В Приамурье ищут пропавших без вести после ДТП с вахтовым автобусом
08:38Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара
08:35Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе
08:31Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора
08:27Стали известны подробности жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:22При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек
08:17Названа причина аварийной посадки самолета в Кузбассе
08:14Пропавшую под Нижним Новгородом студентку из США нашли мертвой
08:14Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе
08:13Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе
Лента новостейМолния