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Участие в избирательной кампании смогут принять 32 партии

Участие в избирательной кампании смогут принять 32 партии - РИА Новости, 18.06.2021

Участие в избирательной кампании смогут принять 32 партии

Право участвовать в выборах в Госдуму в этом году имеют 32 партии, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T16:06

2021-06-18T16:06

2021-06-18T16:07

россия

николай булаев

элла памфилова

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Право участвовать в выборах в Госдуму в этом году имеют 32 партии, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев."В соответствии с законом мы получили от Минюста список политических партий, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Госдумы, их 32", - сказал Булаев на заседании Центризбиркома в пятницу.Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы на 19 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова в пятницу предложила проводить голосование в течение трёх дней - 17-19 сентября, ЦИк утвердил это решение.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай булаев, элла памфилова, госдума рф, владимир путин, политика