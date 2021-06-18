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Участие в избирательной кампании смогут принять 32 партии
Участие в избирательной кампании смогут принять 32 партии - РИА Новости, 18.06.2021
Участие в избирательной кампании смогут принять 32 партии
Право участвовать в выборах в Госдуму в этом году имеют 32 партии, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T16:06
2021-06-18T16:06
2021-06-18T16:07
россия
николай булаев
элла памфилова
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Право участвовать в выборах в Госдуму в этом году имеют 32 партии, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев."В соответствии с законом мы получили от Минюста список политических партий, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Госдумы, их 32", - сказал Булаев на заседании Центризбиркома в пятницу.Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы на 19 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова в пятницу предложила проводить голосование в течение трёх дней - 17-19 сентября, ЦИк утвердил это решение.
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россия, николай булаев, элла памфилова, госдума рф, владимир путин, политика
Участие в избирательной кампании смогут принять 32 партии
16:06 18.06.2021 (обновлено: 16:07 18.06.2021)
Заместитель председателя ЦИК Булаев сообщил, что участвовать в выборах смогут 32 партии