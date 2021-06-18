https://ria.ru/20210618/vaktsiny-1737616354.html

Минпромторг заявил об отсутствии дефицита вакцин в России

Минпромторг заявил об отсутствии дефицита вакцин в России - РИА Новости, 18.06.2021

Минпромторг заявил об отсутствии дефицита вакцин в России

Дефицита вакцин против коронавируса в России нет, запросы регионов, компаний и ведомств, которые проводят вакцинацию, на сегодняшний день обеспечиваются, заявил РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T18:36

2021-06-18T18:36

2021-06-18T20:43

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 18 июн - РИА Новости. Дефицита вакцин против коронавируса в России нет, запросы регионов, компаний и ведомств, которые проводят вакцинацию, на сегодняшний день обеспечиваются, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Мы точно обеспечим и обеспечиваем на сегодняшний день запросы регионов и компаний, ведомств, которые участвуют в вакцинации", - добавил он.Министр подчеркнул, что производственных мощностей по выпуску вакцин хватит, чтобы обеспечить вакцинацию как минимум 60% работников определенных сфер. "Изначально мы при планировании производства вакцин ориентировались на более высокие темпы вакцинации россиян, чем нынешние", - отметил глава Минпромторга."Поэтому теперь даже при резком увеличении этих темпов имеющиеся на сегодня производственные мощности позволят нам обеспечить наших граждан необходимым количеством вакцин. Еще раз подчеркну: вакцин хватит на заявленную рядом регионов обязательную вакцинацию работников определенных сфер. Что касается объемов производства, то у нас ритмично, раз в несколько дней, выпускаются крупные партии всех вакцин", - указал Мантуров.

https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737628909.html

россия

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