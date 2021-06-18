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https://ria.ru/20210618/vaktsiny-1737616354.html
Минпромторг заявил об отсутствии дефицита вакцин в России
Минпромторг заявил об отсутствии дефицита вакцин в России - РИА Новости, 18.06.2021
Минпромторг заявил об отсутствии дефицита вакцин в России
Дефицита вакцин против коронавируса в России нет, запросы регионов, компаний и ведомств, которые проводят вакцинацию, на сегодняшний день обеспечиваются, заявил РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T18:36
2021-06-18T20:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 18 июн - РИА Новости. Дефицита вакцин против коронавируса в России нет, запросы регионов, компаний и ведомств, которые проводят вакцинацию, на сегодняшний день обеспечиваются, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Мы точно обеспечим и обеспечиваем на сегодняшний день запросы регионов и компаний, ведомств, которые участвуют в вакцинации", - добавил он.Министр подчеркнул, что производственных мощностей по выпуску вакцин хватит, чтобы обеспечить вакцинацию как минимум 60% работников определенных сфер. "Изначально мы при планировании производства вакцин ориентировались на более высокие темпы вакцинации россиян, чем нынешние", - отметил глава Минпромторга."Поэтому теперь даже при резком увеличении этих темпов имеющиеся на сегодня производственные мощности позволят нам обеспечить наших граждан необходимым количеством вакцин. Еще раз подчеркну: вакцин хватит на заявленную рядом регионов обязательную вакцинацию работников определенных сфер. Что касается объемов производства, то у нас ритмично, раз в несколько дней, выпускаются крупные партии всех вакцин", - указал Мантуров.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
Минпромторг заявил об отсутствии дефицита вакцин в России
18:36 18.06.2021 (обновлено: 20:43 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с вакциной против короновирусной инфекции "КовиВак"
Медицинский работник держит в руках ампулу с вакциной против короновирусной инфекции КовиВак - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Минпромторг заявил об отсутствии дефицита вакцин в России

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 18 июн - РИА Новости. Дефицита вакцин против коронавируса в России нет, запросы регионов, компаний и ведомств, которые проводят вакцинацию, на сегодняшний день обеспечиваются, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Дефицита вакцины точно нет. У нас в остатках сегодня в регионах под 5 миллионов доз. ... Если мы говорим про объемы производства, начиная с июля, уже сегодня ритмично выходим на объем производства только "Спутника" всеми нашими площадками, на сегодня их семь, это будет минимум 30 миллионов доз в месяц", - сказал Мантуров журналистам в ходе посещения логистического комплекса Ozon в Хоругвино (Московская область).

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"Мы точно обеспечим и обеспечиваем на сегодняшний день запросы регионов и компаний, ведомств, которые участвуют в вакцинации", - добавил он.
Министр подчеркнул, что производственных мощностей по выпуску вакцин хватит, чтобы обеспечить вакцинацию как минимум 60% работников определенных сфер. "Изначально мы при планировании производства вакцин ориентировались на более высокие темпы вакцинации россиян, чем нынешние", - отметил глава Минпромторга.
"Поэтому теперь даже при резком увеличении этих темпов имеющиеся на сегодня производственные мощности позволят нам обеспечить наших граждан необходимым количеством вакцин. Еще раз подчеркну: вакцин хватит на заявленную рядом регионов обязательную вакцинацию работников определенных сфер. Что касается объемов производства, то у нас ритмично, раз в несколько дней, выпускаются крупные партии всех вакцин", - указал Мантуров.
 
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