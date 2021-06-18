https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737625965.html

Голикова призвала россиян вакцинироваться при планировании отпуска

Голикова призвала россиян вакцинироваться при планировании отпуска - РИА Новости, 18.06.2021

Голикова призвала россиян вакцинироваться при планировании отпуска

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила россиян вакцинироваться при планировании отпуска, так как ряд государств будет пускать только вакцинированных. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T19:15

2021-06-18T19:15

2021-06-18T20:05

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила россиян вакцинироваться при планировании отпуска, так как ряд государств будет пускать только вакцинированных.Ряд государств готовы принимать россиян, вакцинированных российскими вакцинами, отметила Татьяна Голикова."Ряд государств высказали пожелание о том, что - из тех, которые сейчас открыты - они готовы принимать наших граждан, вакцинированных российскими вакцинами, в первую очередь вакциной Спутник V", - сказала Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID -19.В каждой стране действует собственный режим приема иностранцев, нужно руководствоваться установленными правилами при планировании поездки, напомнила Татьяна Голикова на брифинге в пятницу."Я бы хотела напомнить нашим гражданам, что в каждой из стран действует свой порядок пропуска граждан на территорию государства. Так что при принятии решения о посещении того или иного иностранного государства необходимо руководствоваться теми правилами, которые там установлены", - сказала Голикова.

https://ria.ru/20210618/aviasoobschenie-1737624985.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество