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Собянин призвал помочь врачам и привиться от коронавируса
Собянин призвал помочь врачам и привиться от коронавируса - РИА Новости, 18.06.2021
Собянин призвал помочь врачам и привиться от коронавируса
У врачей накопилась уже и психологическая и физическая усталость, дело не в мощностях медицинской службы, надо им помочь, защитив себя и сделав прививку,... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T18:14
2021-06-18T18:14
2021-06-18T18:34
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. У врачей накопилась уже и психологическая и физическая усталость, дело не в мощностях медицинской службы, надо им помочь, защитив себя и сделав прививку, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала.По его словам, также это будет лучшим подарком ко дню медицинского работника, который будет отмечаться 20 июня.Кроме того, Сергей Собянин заявил, что Москва пытается перенять опыт борьбы с коронавирусом, который уже действует в других странах."Вся Европа так живет. Мы просто пытаемся перенять опыт, который уже обработан во многих европейских городах... Такой хороший сигнал и бизнесу, и горожанам, что можно и жить по-другому, нормально жить даже в условиях пандемии, но для этого нужно элементарно сделать прививку", - сказал Собянин в эфире Первого канала.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
Собянин призвал помочь врачам и привиться от коронавируса
18:14 18.06.2021 (обновлено: 18:34 18.06.2021)
Собянин призвал помочь врачам и привиться от коронавируса