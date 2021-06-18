https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737612703.html

Собянин призвал помочь врачам и привиться от коронавируса

Собянин призвал помочь врачам и привиться от коронавируса - РИА Новости, 18.06.2021

Собянин призвал помочь врачам и привиться от коронавируса

У врачей накопилась уже и психологическая и физическая усталость, дело не в мощностях медицинской службы, надо им помочь, защитив себя и сделав прививку,... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T18:14

2021-06-18T18:14

2021-06-18T18:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593833483_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3046bcbc6e99d295e8e90262285cd47e.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. У врачей накопилась уже и психологическая и физическая усталость, дело не в мощностях медицинской службы, надо им помочь, защитив себя и сделав прививку, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала.По его словам, также это будет лучшим подарком ко дню медицинского работника, который будет отмечаться 20 июня.Кроме того, Сергей Собянин заявил, что Москва пытается перенять опыт борьбы с коронавирусом, который уже действует в других странах."Вся Европа так живет. Мы просто пытаемся перенять опыт, который уже обработан во многих европейских городах... Такой хороший сигнал и бизнесу, и горожанам, что можно и жить по-другому, нормально жить даже в условиях пандемии, но для этого нужно элементарно сделать прививку", - сказал Собянин в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737580390.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество