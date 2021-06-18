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Предприятия Подмосковья смогут подать заявку на вакцинацию онлайн
Предприятия Подмосковья смогут подать заявку на вакцинацию онлайн - РИА Новости, 18.06.2021
Предприятия Подмосковья смогут подать заявку на вакцинацию онлайн
Руководители предприятий Московской области смогут подать заявку на вакцинацию на сайте по профилактике коронавируса. Об этом рассказала министр здравоохранения РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T17:26
2021-06-18T17:26
2021-06-18T17:26
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Руководители предприятий Московской области смогут подать заявку на вакцинацию на сайте по профилактике коронавируса. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360".На сайте нужно указать название организации, адрес, контактное лицо и сведения о количестве сотрудников, которые хотят пройти вакцинацию, но их должно быть не менее 50 человек.После отправки заявки с каждой фирмой свяжется медицинская организация. Ее представитель назовет время и дату выезда бригады на предприятие. Контролировать вакцинацию возможно через портал госуслуг и автоматически сверять данные через федеральный регистр.Ранее в Московской области объявили обязательную вакцинацию для отдельных категорий жителей.
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светлана стригункова , московская область (подмосковье)
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Руководители предприятий Московской области смогут подать заявку на вакцинацию на сайте по профилактике коронавируса. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360"
.
На сайте нужно указать название организации, адрес, контактное лицо и сведения о количестве сотрудников, которые хотят пройти вакцинацию, но их должно быть не менее 50 человек.
"Для удобства компаний мы запустили такой онлайн-сервис. Он позволяет организовать вакцинацию на предприятии в один клик", — сказала Стригункова.
После отправки заявки с каждой фирмой свяжется медицинская организация. Ее представитель назовет время и дату выезда бригады на предприятие. Контролировать вакцинацию возможно через портал госуслуг и автоматически сверять данные через федеральный регистр.
Ранее в Московской области объявили обязательную вакцинацию для отдельных категорий жителей.