https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737603988.html

Предприятия Подмосковья смогут подать заявку на вакцинацию онлайн

Предприятия Подмосковья смогут подать заявку на вакцинацию онлайн - РИА Новости, 18.06.2021

Предприятия Подмосковья смогут подать заявку на вакцинацию онлайн

Руководители предприятий Московской области смогут подать заявку на вакцинацию на сайте по профилактике коронавируса. Об этом рассказала министр здравоохранения РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T17:26

2021-06-18T17:26

2021-06-18T17:26

новости подмосковья

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Руководители предприятий Московской области смогут подать заявку на вакцинацию на сайте по профилактике коронавируса. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360".На сайте нужно указать название организации, адрес, контактное лицо и сведения о количестве сотрудников, которые хотят пройти вакцинацию, но их должно быть не менее 50 человек.После отправки заявки с каждой фирмой свяжется медицинская организация. Ее представитель назовет время и дату выезда бригады на предприятие. Контролировать вакцинацию возможно через портал госуслуг и автоматически сверять данные через федеральный регистр.Ранее в Московской области объявили обязательную вакцинацию для отдельных категорий жителей.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , московская область (подмосковье)